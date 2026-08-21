Đồng Nai: Xã Lộc Thành chỉ định thầu gói xây lắp chiếu sáng tiết kiệm đạt 5%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 14/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Lộc Thành (TP Đồng Nai) - Nguyễn Anh Đức đã ký Quyết định số 121/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường liên xã Lộc Thành – Lộc Thiện (đoạn từ Ngã ba cây xăng 931 ấp K Liêu đi ấp Lộc Bình 1).
Dự án này có tổng mức đầu tư 2,1 tỷ đồng, được phê duyệt tại Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 13/08/2026 do Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Thành ký. Cùng ngày 13/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Lộc Thành - Nguyễn Anh Đức đã ký Quyết định số 117/QĐ-PKT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Chi tiết dữ liệu tài chính gói thầu
Gói thầu thi công xây dựng hệ thống chiếu sáng có giá dự toán được duyệt là 1,790 tỷ đồng. Đơn vị được lựa chọn thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn là Công ty TNHH MTV Hòa Phát BP với giá trúng thầu 1,7 tỷ đồng.
So với giá dự toán ban đầu, giá trị tiết kiệm ghi nhận qua quá trình thương thảo đạt 90.491.829 đồng, tương ứng 5,05%. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói với thời gian thi công trong vòng 120 ngày.
Công trình hạ tầng kỹ thuật chiếu sáng tuyến đường liên xã dài khoảng 5,35 km này khi hoàn thành hứa hẹn sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao đời sống sinh hoạt cho người dân khu vực nông thôn sau khi địa phương chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
Năng lực và lịch sử đấu thầu của Hòa Phát BP
Công ty TNHH MTV Hòa Phát BP (mã số doanh nghiệp 3800572805) thành lập ngày 09/06/2009. Doanh nghiệp hiện đăng ký trụ sở tại Tổ 4, khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, TP Đồng Nai.
Theo dữ liệu trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH MTV Hòa Phát BP đã tham gia tổng cộng 18 gói thầu, trong đó trúng 17 gói và trượt 1 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt xấp xỉ 21,406 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu độc lập ghi nhận khoảng 16,892 tỷ đồng và giá trị trúng thầu dưới tư cách liên danh đạt xấp xỉ 4,515 tỷ đồng. Doanh nghiệp tham và trúng nhiều gói thầu tại TP Đồng Nai.
Đánh giá chuyên gia về tính tuân thủ pháp luật
Phân tích ở góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM đánh giá việc Phòng Kinh tế xã Lộc Thành áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp có giá dự toán xấp xỉ 1,79 tỷ đồng hoàn toàn tuân thủ quy định tại khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP (quy định hạn mức chỉ định thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án không quá 02 tỷ đồng).
Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc Chủ đầu tư chủ động thương thảo giảm giá gói thầu mang lại số tiền tiết kiệm xấp xỉ 90,5 triệu đồng (tỷ lệ 5,05%) đã đáp ứng đúng tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn 5557/BTC ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về việc bảo đảm tỷ lệ tiết kiệm tối thiểu 5% trong chỉ định thầu gói thầu đối với các gói thầu xây lắp có tính chất tương tự quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.