Đồng Nai: Xã Lộc Thành chỉ định thầu gói xây lắp chiếu sáng tiết kiệm đạt 5%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 14/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Lộc Thành (TP Đồng Nai) - Nguyễn Anh Đức đã ký Quyết định số 121/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường liên xã Lộc Thành – Lộc Thiện (đoạn từ Ngã ba cây xăng 931 ấp K Liêu đi ấp Lộc Bình 1).

Dự án này có tổng mức đầu tư 2,1 tỷ đồng, được phê duyệt tại Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 13/08/2026 do Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Thành ký. Cùng ngày 13/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Lộc Thành - Nguyễn Anh Đức đã ký Quyết định số 117/QĐ-PKT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chi tiết dữ liệu tài chính gói thầu

Gói thầu thi công xây dựng hệ thống chiếu sáng có giá dự toán được duyệt là 1,790 tỷ đồng. Đơn vị được lựa chọn thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn là Công ty TNHH MTV Hòa Phát BP với giá trúng thầu 1,7 tỷ đồng.

So với giá dự toán ban đầu, giá trị tiết kiệm ghi nhận qua quá trình thương thảo đạt 90.491.829 đồng, tương ứng 5,05%. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói với thời gian thi công trong vòng 120 ngày.

Công trình hạ tầng kỹ thuật chiếu sáng tuyến đường liên xã dài khoảng 5,35 km này khi hoàn thành hứa hẹn sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao đời sống sinh hoạt cho người dân khu vực nông thôn sau khi địa phương chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Quyết định số 121/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Năng lực và lịch sử đấu thầu của Hòa Phát BP

Công ty TNHH MTV Hòa Phát BP (mã số doanh nghiệp 3800572805) thành lập ngày 09/06/2009. Doanh nghiệp hiện đăng ký trụ sở tại Tổ 4, khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, TP Đồng Nai.

Theo dữ liệu trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH MTV Hòa Phát BP đã tham gia tổng cộng 18 gói thầu, trong đó trúng 17 gói và trượt 1 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt xấp xỉ 21,406 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu độc lập ghi nhận khoảng 16,892 tỷ đồng và giá trị trúng thầu dưới tư cách liên danh đạt xấp xỉ 4,515 tỷ đồng. Doanh nghiệp tham và trúng nhiều gói thầu tại TP Đồng Nai.

Đánh giá chuyên gia về tính tuân thủ pháp luật

Phân tích ở góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM đánh giá việc Phòng Kinh tế xã Lộc Thành áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp có giá dự toán xấp xỉ 1,79 tỷ đồng hoàn toàn tuân thủ quy định tại khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP (quy định hạn mức chỉ định thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án không quá 02 tỷ đồng).

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc Chủ đầu tư chủ động thương thảo giảm giá gói thầu mang lại số tiền tiết kiệm xấp xỉ 90,5 triệu đồng (tỷ lệ 5,05%) đã đáp ứng đúng tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn 5557/BTC ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về việc bảo đảm tỷ lệ tiết kiệm tối thiểu 5% trong chỉ định thầu gói thầu đối với các gói thầu xây lắp có tính chất tương tự quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.