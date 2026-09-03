Đồng Nai vận hành đường dây 110kV 4 mạch, tăng năng lực truyền tải điện

Đồng Nai vừa đóng điện, đưa vào vận hành đường dây 110kV 4 mạch, góp phần tăng năng lực truyền tải và bảo đảm cung cấp điện ổn định.

Công ty Điện lực Đồng Nai vừa phối hợp các đơn vị liên quan đóng điện, đưa vào vận hành công trình xây dựng đoạn đường dây 110kV 4 mạch đấu chuyển tiếp trên các tuyến Long Thành - Nhơn Trạch 5 và Long Thành - Hyosung.

Công trình được đưa vào vận hành nhằm tăng cường liên kết lưới điện khu vực Nhơn Trạch - Long Thành, nâng cao khả năng truyền tải và độ tin cậy trong cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Chính thức vận hành đường dây 110kV 4 mạch, tăng khả năng truyền tải khu vực Nhơn Trạch - Long Thành. Ảnh AC-TH

Công trình được xây dựng tại phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai, do Công ty Điện lực Đồng Nai làm chủ đầu tư. Công trình có cấp điện áp 110kV, quy mô 4 mạch, gồm 50m đường dây 4 mạch xây dựng mới và 260m đoạn tuyến được điều chỉnh.

Điểm đấu nối được thực hiện từ Trạm 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch, đấu chuyển tiếp vào các tuyến đường dây 110kV Long Thành - Nhơn Trạch 5 và Long Thành - Hyosung. Tổng mức đầu tư công trình trên 15 tỷ đồng.

Theo đơn vị đầu tư, việc hoàn thành công trình nhằm đáp ứng nhu cầu truyền tải điện ngày càng tăng, đồng thời góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, giảm tổn thất điện năng và nâng cao chất lượng điện áp.

Công trình cũng được đầu tư để đáp ứng tiêu chí N-1 trong vận hành hệ thống điện, qua đó tăng khả năng dự phòng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nhất là tại những khu vực có tốc độ phát triển phụ tải cao.

Việc đưa đoạn đường dây 110kV 4 mạch vào vận hành góp phần tăng cường kết nối giữa Trạm 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch với các tuyến đường dây 110kV hiện hữu. Hệ thống điện nhờ đó có thêm khả năng linh hoạt trong điều chỉnh phương thức vận hành và chuyển tải công suất giữa các khu vực khi nhu cầu sử dụng điện thay đổi hoặc phát sinh tình huống cần thiết.

Khu vực Nhơn Trạch - Long Thành đang có tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị nhanh, kéo theo nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn. Việc hoàn thành công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực truyền tải, đáp ứng nhu cầu phụ tải và tăng cường tính an toàn, ổn định của lưới điện khu vực.