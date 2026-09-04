Đồng Nai: Liên danh Đình Phúc - Hiệp Cường trúng thầu hơn 8,7 tỷ ở Đại Phước

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 26/08/2026, Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Đại Phước (TP Đồng Nai) Tô Anh Quốc đã ký Quyết định số 416/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) thuộc dự án Cải tạo vỉa hè và đầu tư hệ thống chiếu sáng đường Huỳnh Văn Lũy, xã Đại Phước.

Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp

Gói thầu số 01 có giá gói thầu được phê duyệt là 8.743.116.583 đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách xã. Dự án được triển khai theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 120 ngày.

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-PKT, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH MTV Đình Phúc và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hiệp Cường với giá trúng thầu 8.732.575.966 đồng. So với giá gói thầu 8.743.116.583 đồng, giảm 10.540.617 đồng, tương ứng 0,12%.

Quyết định số 416/QĐ-PPKT. (Nguồn MSC)

Bóc tách hồ sơ: Đối thủ chào giá vượt trần

Biên bản mở thầu ngày 21/08/2026 và Báo cáo đánh giá E-HSDT số 0825A/BCĐG-C.T.1 ngày 25/08/2026 do Công ty TNHH Xây dựng Phát triển C.T.1 lập (Tổ trưởng Lê Nhân Hậu, thành viên Trần Văn Ngọc) ghi nhận có 02 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự.

Quá trình đánh giá hồ sơ cho thấy cục diện lựa chọn nhà thầu diễn ra khá chóng vánh. Đối thủ cạnh tranh là Liên danh SAO VÀNG - DNS nộp hồ sơ với giá dự thầu lên tới 9.292.047.081 đồng. Mức giá này cao hơn giá gói thầu 548.930.498 đồng.

Không chỉ chào giá vượt trần dự toán, tại phần đánh giá năng lực và kinh nghiệm, Liên danh SAO VÀNG - DNS có kê khai nguồn lực tài chính là cam kết tín dụng ngân hàng trị giá 2.622.934.975 đồng nhưng trong E-HSDT lại không đính kèm tài liệu cam kết tín dụng theo quy định. Ngày 24/08/2026, Phòng Kinh tế xã Đại Phước có văn bản số 1119/PKT yêu cầu làm rõ, tuy nhiên văn bản trả lời ngày 25/08/2026 của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, dẫn đến việc bị loại ở nội dung năng lực và kỹ thuật.

Việc đối thủ tự loại mình bởi mức giá chào cao hơn giá gói thầu cùng lỗi thiếu chứng chỉ tài chính cơ bản. Liên danh Đình Phúc - Hiệp Cường trúng thầu.

Năng lực nhà thầu

Tìm hiểu sâu về hồ sơ năng lực của đơn vị đứng đầu liên danh trúng thầu, Công ty TNHH MTV Đình Phúc (mã số thuế 3602287316) được thành lập ngày 22/04/2010, có trụ sở tại 284H/5, KP2, phường Long Bình, TP Đồng Nai.

Dữ liệu hệ thống ghi nhận, doanh nghiệp này đã tham gia 32 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 17 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 73,12 tỷ đồng. Đáng chú ý, 100% số gói thầu (32/32 gói) mà doanh nghiệp tham dự đều tập trung tại địa bàn TP Đồng Nai.

Đặc biệt, chỉ trong khoảng thời gian 2 tháng (từ cuối tháng 06/2026 đến cuối tháng 08/2026), Công ty TNHH MTV Đình Phúc đã liên tiếp trúng 3 gói thầu xây lắp quy mô tiền tỷ tại địa bàn xã Đại Phước với tổng giá trị hơn 16,58 tỷ đồng.

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hiệp Cường (trụ sở tại TP HCM) đã tham gia 18 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trúng 9 gói với tổng giá trị trên 722,56 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu trung bình so với giá dự toán của đơn vị này lên tới 99,34%.

Ý kiến chuyên gia: Cần kiểm soát thực chất hiệu quả kinh tế

Nhận định về diễn biến tại gói thầu trên, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Mục đích cốt lõi của hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng là tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch để lựa chọn nhà thầu có phương án tối ưu về kỹ thuật và tiết kiệm tối đa ngân sách nhà nước. Khi một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng đối thủ lại chào giá vượt giá gói thầu và thiếu sót tài liệu cơ bản, dẫn đến việc nhà thầu quen mặt trúng thầu với mức tiết kiệm chỉ 0,12%, cơ quan quản lý và dư luận hoàn toàn có cơ sở để quan tâm đến tính cạnh tranh thực chất của cuộc thầu."

Theo chuyên gia đấu thầu Đào Giang, trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh siết chặt kỷ luật đầu tư công theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 về thực hành tiết kiệm trong đấu thầu năm 2026, các chủ đầu tư cần nâng cao trách nhiệm giải trình, tối ưu hóa công tác lập dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu nhằm bảo đảm từng đồng vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả cao nhất.