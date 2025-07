Đồng Nai: Gói thầu Đường Lê Duẩn - Liên Danh G09 trúng thầu độc nhất

Mới đây, ngày 18/7, Ban Quản lý dự án khu vực 05 đã phê duyệt Quyết định 11/QĐ-BQLDAKV05, công nhận KQLCNT Gói thầu số 09 (xây dựng): Đoạn 1, từ Km0+000 – Km0+944,83 (đoạn từ đầu tuyến đến đường Nguyễn Hải) và Đoạn 2, từ Km0+944,83 – Km2+420 (đường Nguyễn Hải đến đường Bùi Thị Xuân), bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A), huyện Long Thành cho Liên danh G09 (Công ty CP Tập đoàn Quang Phúc và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lang Phong) trúng thầu với giá 158,699 tỷ đồng (giá gói thầu 167,263 tỷ đồng). Gói thầu đã mang lại khoản tiết kiệm hơn 8,5 tỷ đồng (tương đương 5,12%).

Quyết định 11/QĐ-BQLDAKV05 của Ban Quản lý dự án khu vực 05. Nguồn MSC

Dự án "Nâng cấp mở rộng đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A), huyện Long Thành" được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định 1910/QĐ-UBND ngày 10/08/2023 với tổng mức đầu tư hơn 1.025,644 tỷ đồng, giao Ban QLDA huyện Long Thành (cũ) đại diện chủ đầu tư.

Dự án có 2 KHLCNT nhà thầu đã được phê duyệt, theo KHLCNT PL2500137619-00 (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) dự án Nâng cấp mở rộng đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A), huyện Long Thành) được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định 1793/QĐ-UBND ngày 2/6/2025, dự án có 16 gói thầu liên kết trong đó có gói thầu số 09 (xây dựng): Đoạn 1, từ Km0+000 – Km0+944,83 (đoạn từ đầu tuyến đến đường Nguyễn Hải) và Đoạn 2, từ Km0+944,83 – Km2+420 (đường Nguyễn Hải đến đường Bùi Thị Xuân), bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông.

Ban QLDA huyện Long Thành nay là Ban Quản lý dự án khu vực 05 đã phê duyệt E-HSMT tại Quyết định E2500249756_2506031945 ngày 3/6, Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày, dự kiến đóng thầu ngày 21/6. Gói thầu này được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ, ngân sách thực hiện được trích từ ngân sách tỉnh 50% giá trị xây dựng, phần còn lại từ ngân sách huyện Long Thành.

Vào ngày 26/6/2025, biên bản mở thầu cho thấy gói thầu đã không có sự cạnh tranh khi chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia là Liên danh G09. Nhà thầu này đã chào giá dự thầu là 158,699 tỷ đồng. Mặc dù là đơn vị duy nhất, hồ sơ dự thầu của liên danh này đã trải qua quá trình đánh giá chặt chẽ. Báo cáo đánh giá e-HSDT của Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh đã kết luận Liên danh G09 đáp ứng đầy đủ các tiêu chí: hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, và kỹ thuật. Báo cáo cũng nêu rõ rằng vì chỉ có một nhà thầu vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật, nên việc xếp hạng nhà thầu là không cần thiết theo quy định của pháp luật.

Gói thầu được gia hạn lần 1 từ ngày 21/6-26/6 với lý do gia hạn thời điểm đóng thầu theo ý kiến xử lý tình huống của Chủ đầu tư.

Năng Lực Nhà Thầu

Công ty CP Tập đoàn Quang Phúc có địa chỉ tại khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP HCM; thành lập năm 2008 với loại hình công ty cổ phần, người đại diện pháp luật là Nguyễn Phi Dần. Từ năm 2018 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 27/39 gói thầu, trượt 11 gói, 1 gói hủy thầu. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh hơn 5.143,890 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập hơn 321,159 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 4.822,731 tỷ đồng (giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh). Công ty này là khách hàng của một số bên mời thầu như Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP HCM; Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo - Quản lý Xây dựng Minh Đạo.

Trước khi cùng liên danh trúng gói thầu nêu trên, Công ty CP Tập đoàn Quang Phúc cũng là thành viên trong Liên danh G08 trúng Gói thầu số 08 (Xây dựng): Phần đường, phần thoát nước, an toàn giao thông phần đường và phần đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công thuộc dự án Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo (giai đoạn 1), huyện Nhơn Trạch. Gói thầu có giá 412,444 tỷ đồng, Liên danh G08 trúng thầu với giá 387,697 tỷ đồng theo Quyết định KQ2500244714_2506271338 ngày 27/6/2025 của UBND huyện Nhơn Trạch (cũ).

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lang Phong có địa chỉ tại Vũng Tàu, TP HCM; thành lập năm 2002 với loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật là Nguyễn Văn Lang. Từ 2018 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng khoảng 38/49 gói, trượt 8 gói, 2 gói đang chờ kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh hơn 2.563,340 tỷ đồng. Trong đó, với vai trò độc lập hơn 1.033,5 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 1.529,84 tỷ đồng (giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Hiện nhà thầu đang chờ kết quả gói thầu thi công xây lắp thuộc dự án Điều chỉnh dải phân cách phụ đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá dự toán 120,071 tỷ đồng, hoàn thành mở thầu ngày 14/7 với 2 nhà thầu tham gia là Liên danh thi công Đường 3 tháng 2 (do Công ty TNHH Xây dựng Triều Phát làm đại diện) dự thầu với giá 104,846 tỷ đồng và Liên danh 3/2 (do Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Lang Phong làm đại diện) dự thầu với giá 103,263 tỷ đồng.

Gói thầu Xây lắp đoạn từ lý trình Km10+400 đến Km17+317,11 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 329 (Giai đoạn 2), huyện Xuyên Mộc do Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá dự toán 129,494 tỷ đồng, hoàn thành mở thầu ngày 13/6 với 5 nhà thầu cạnh tranh.

Trong đó, Liên danh đoạn Km10+400 đến Km17+317,11 (TL329) (do Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Lang Phong làm đại diện) dự thầu với giá 107,685 tỷ đồng; Liên danh Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 329 (do Công ty CP Đầu tư xây dựng 886 - Thành Nam (hợp nhất từ Công ty CP Thành Nam và Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại 886) làm đại diện) dự thầu với giá 105,802 tỷ đồng; Liên danh thi công Gói 18 dự án Tỉnh lộ 329 (Giai đoạn 2) do Công ty CP Xây dựng công trình giao thông 674 làm đại diện dự thầu với giá 106,289 tỷ đồng; Liên danh TL329 (do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tín Nghĩa Xuyên Mộc làm đại diện) dự thầu với giá 106,548 tỷ đồng; Liên danh Nam Duy (do Công ty TNHH Xây dựng An Quốc Duy làm đại diện) dự thầu với giá 108,828 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 30/6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Châu Đức đã phê duyệt Quyết định KQ2500260559_2506301131 cho Liên danh Địa Đạo Kim Long (Công ty Cổ phần Đông Việt và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lang Phong) trúng gói thầu Xây lắp các hạng mục tu bổ, tôn tạo di tích và trang thiết bị thuộc dự án Xây lắp các hạng mục tu bổ, tôn tạo di tích và trang thiết bị với giá 9,349 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 9,493 tỷ đồng). Tại gói thầu này, duy nhất Liên danh Địa Đạo Kim Long dự thầu và trúng.