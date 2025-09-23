Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Dòng máy bay Beechcraft KingAir 300 series hiện đại cỡ nào?

Kinh doanh

Dòng máy bay Beechcraft KingAir 300 series hiện đại cỡ nào?

Beechcraft King Air 300-series là dòng máy bay hai động cơ cánh quạt, cabin thoải mái với ghế bọc da, có thể tùy chỉnh cho 6 - 8 hành khách.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, công tác bay hiệu chuẩn tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được triển khai từ ngày 26/9 với sự tham gia của máy bay chuyên dụng Beechcraft KingAir 300 series. Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc
Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, công tác bay hiệu chuẩn tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được triển khai từ ngày 26/9 với sự tham gia của máy bay chuyên dụng Beechcraft KingAir 300 series. Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc
Đây là dòng máy bay được sử dụng phổ biến trong các hoạt động bay hiệu chuẩn nhờ tính ổn định và khả năng cơ động rất cao. Ảnh: Gamaaviation
Đây là dòng máy bay được sử dụng phổ biến trong các hoạt động bay hiệu chuẩn nhờ tính ổn định và khả năng cơ động rất cao. Ảnh: Gamaaviation
Beechcraft King Air 300-series là phiên bản phát triển từ Model 200, lần đầu bay thử năm 1983, giao hàng từ năm 1984. Ảnh: Liberty Jet Management
Beechcraft King Air 300-series là phiên bản phát triển từ Model 200, lần đầu bay thử năm 1983, giao hàng từ năm 1984. Ảnh: Liberty Jet Management
Dòng máy bay này gồm hai động cơ cánh quạt và tầm bay 1.480 hải lý (2.741 km). Ảnh: CFS Jets
Dòng máy bay này gồm hai động cơ cánh quạt và tầm bay 1.480 hải lý (2.741 km). Ảnh: CFS Jets
Có 205 chiếc Beechcraft King Air 300 được sản xuất từ ​​năm 1984 đến năm 1994. Ảnh: Wiki
Có 205 chiếc Beechcraft King Air 300 được sản xuất từ ​​năm 1984 đến năm 1994. Ảnh: Wiki
Máy bay dùng động cơ turboprop Pratt &amp; Whitney – đời mới có phiên bản PT6A-60A, mỗi động cơ cung cấp hơn 1.050 mã lực. Ảnh: Gama Aviation
Máy bay dùng động cơ turboprop Pratt & Whitney – đời mới có phiên bản PT6A-60A, mỗi động cơ cung cấp hơn 1.050 mã lực. Ảnh: Gama Aviation
Bên trong máy bay Beechcraft King Air 300 được trang bị một cabin thoải mái, có thể tùy chỉnh cho 6 - 8 hành khách. Ảnh: Stratos Jet Charters
Bên trong máy bay Beechcraft King Air 300 được trang bị một cabin thoải mái, có thể tùy chỉnh cho 6 - 8 hành khách. Ảnh: Stratos Jet Charters
Cabin bao gồm các ghế bọc da, tùy chọn ghế club, ghế đơn hoặc ghế dài divan, và một phòng vệ sinh ở phía sau. Ảnh: Liberty Jet Management
Cabin bao gồm các ghế bọc da, tùy chọn ghế club, ghế đơn hoặc ghế dài divan, và một phòng vệ sinh ở phía sau. Ảnh: Liberty Jet Management
Ngoài ra, máy bay còn có khoang hành lý lớn ở phía sau và một khoang hành lý bên trong. Ảnh: evoJets
Ngoài ra, máy bay còn có khoang hành lý lớn ở phía sau và một khoang hành lý bên trong. Ảnh: evoJets
Trên thị trường, giá Beechcraft King Air 300 dao động từ 1,6 - 3 triệu USD. Ảnh: Guardian
Trên thị trường, giá Beechcraft King Air 300 dao động từ 1,6 - 3 triệu USD. Ảnh: Guardian
Hoàng Minh (tổng hợp)
#máy bay Beechcraft King Air 300 #dòng máy bay cánh quạt hiệu chuẩn #máy bay King Air 300 series #động cơ turboprop Pratt & Whitney #máy bay hai động cơ cánh quạt #máy bay nội thất thoải mái

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT