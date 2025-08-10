Hà Nội

Kinh doanh

Dịch vụ Wi-Fi trên máy bay của các hãng hàng không đắt cỡ nào?

Trong khi một số hãng hàng không tính phí dịch vụ Wi-Fi thì không ít hãng miễn phí dịch vụ này như một cách thu hút thêm hội viên.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Mới đây, Vietnam Airlines thử nghiệm dịch vụ Wi-Fi trên một số chuyến bay quốc tế. Theo đó, trên đường bay quốc tế, Vietnam Airlines cung cấp 3 gói dữ liệu gồm: gói nhắn tin không giới hạn suốt hành trình với mức giá 5 USD (hơn 130.000 đồng), gói lướt web trong 1 giờ giá 10 USD (hơn 260.000 đồng) và gói truy cập không giới hạn trong toàn bộ chuyến bay với mức phí 20 USD (hơn 520.000 đồng).

Trên thực tế, việc cung cấp dịch vụ Internet trên máy bay đã được nhiều hãng hàng không quốc tế triển khai. Không ít hãng hàng không dùng cách này để thu hút thêm hội viên.

Mô hình thu phí

Tại Japan Airlines, hành khách hạng nhất được miễn phí Wi-Fi từ tháng 10/2024. Tuy nhiên, hành khách hạng phổ thông chỉ được truy cập miễn phí Wi-Fi trong một giờ đầu tiên, sau đó phải trả 14,4 USD cho gói 3 giờ hoặc 18,8 USD cho quyền truy cập không giới hạn trong suốt chuyến bay.

may-bay1.jpg
Ảnh: Getty

Thai Airways áp dụng mô hình tính phí theo dung lượng. Cụ thể, gói 30 MB giá 9,99 USD, gói không giới hạn giá 59,99 USD.

Emirates triển khai nhiều gói cước theo thời lượng, 5,99 USD cho 2 giờ và 19,99 USD cho cả hành trình, áp dụng cho hành khách không thuộc diện ưu tiên.

United Airlines tính phí 8 USD (cho thành viên MileagePlus) và 10 USD (cho khách khác) trên các chuyến bay nội địa và chặng ngắn. Các chuyến bay quốc tế dài hơn có mức giá khác nhau tùy chặng. Bên cạnh đó, United Airlines cũng có gói thuê bao theo tháng từ 49 USD.

Còn American Airlines thu phí khoảng 10 USD cho mỗi chuyến bay. Các gói cước dài hạn hơn giá khoảng 49.95 USD/tháng hoặc 599 USD/năm cho một thiết bị.

Trong khi đó, Lufthansa của Đức cung cấp dịch vụ nhắn tin miễn phí trên các chuyến bay đường dài cho mọi hành khách. Nếu muốn duyệt web đầy đủ, hành khách phải trả phí từ 3 đến 10 Euro. Hành khách hạng Nhất được hưởng Wi-Fi đầy đủ miễn phí.

Xu hướng Wi-Fi miễn phí

Ngoài các mô hình thu phí, nhiều hãng hàng không chuyển hẳn sang cung cấp Wi-Fi miễn phí như một phần trong chính sách nâng cao trải nghiệm khách hàng.

may-bay2.jpg
Ảnh: Travellive

Chẳng hạn, Qatar Airways ra mắt dịch vụ Internet Starlink hoàn toàn miễn phí cho hành khách ở tất cả các hạng vé. Trước khi triển khai Starlink, dịch vụ Wi-Fi thông thường của Qatar Airways giá 10 USD cho toàn bộ chuyến bay.

Singapore Airlines cung cấp Internet miễn phí không giới hạn cho tất cả hành khách là hội viên KrisFlyer, bất kể hạng ghế.

Từ tháng 8, China Airlines cung cấp miễn phí Wi-Fi trên toàn bộ đội bay thân rộng và A321neo.

Malaysia Airlines miễn phí Wi-Fi trên hầu hết chuyến bay quốc tế từ cuối năm 2023.

Tại Mỹ, Delta Air Lines đã hợp tác với T-Mobile nhằm cung cấp dịch vụ miễn phí trên hầu hết các chuyến bay nội địa từ năm 2023 cho thành viên chương trình SkyMiles (chương trình này đăng ký miễn phí).

American Airlines cũng có kế hoạch triển khai Wi-Fi miễn phí từ tháng 1/2026, dành cho các thành viên chương trình AAdvantage.

Tương tự, Turkish Airlines xác nhận sẽ cung cấp Wi-Fi miễn phí và không giới hạn trên toàn bộ đội bay vào cuối năm 2025.

Cathay Pacific của Hong Kong (Trung Quốc) cung cấp WiFi miễn phí cho khách hàng ở khoang Hạng nhất, Hạng thương gia và hội viên Diamond.

