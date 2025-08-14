Hà Nội

Máy bay đặc biệt Boeing mời Việt Nam sử dụng hiện đại cỡ nào?

Kinh doanh

Máy bay đặc biệt Boeing mời Việt Nam sử dụng hiện đại cỡ nào?

Boeing 777X được thiết kế với sải cánh có thể gập lại linh hoạt, giúp máy bay tương thích với các tiêu chuẩn sân bay, vượt trội về hiệu suất.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), công ty vừa có buổi làm việc với Boeing Việt Nam, thảo luận về các định hướng hợp tác trong tương lai, đặc biệt là liên quan đến dòng máy bay thế hệ mới Boeing 777X. Ảnh: Boeing
Dòng máy bay mới nhất của hãng - Boeing 777X bao gồm hai phiên bản là 777-9 và 777-8F. Ảnh: Boeing
Dòng Boeing 777X được thiết kế với sải cánh có thể gập lại linh hoạt, giúp máy bay tương thích với các tiêu chuẩn sân bay từ Code E đến Code F theo phân loại của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), mang lại lợi thế khai thác tại nhiều sân bay với hạ tầng đa dạng. Ảnh: Boeing
Boeing 777X mới sẽ là máy bay phản lực hai động cơ lớn nhất và hiệu quả nhất thế giới, vượt trội về hiệu suất. Ảnh: Boeing
Với những đột phá mới về khí động học và động cơ, 777X sẽ tiết kiệm 10% nhiên liệu và khí thải, đồng thời giảm 10% chi phí vận hành so với đối thủ. Ảnh: Boeing
Boeing 777-9 được thiết kế để trở thành máy bay thương mại lớn nhất đang được sản xuất, sức chứa 426 hành khách theo cách bố trí 2 hạng ghế thông thường và có phạm vi hoạt động là 13.500 km. Ảnh: Boeing
Kích thước lớn của Boeing 777-9 được coi là sự thay thế lý tưởng cho Boeing 747 và Airbus A380. Ảnh: Boeing
Trong khi đó, Boeing 777-8 nhỏ hơn nhưng có phạm vi hoạt động lớn hơn (16.200 km) với sức chứa 395 hành khách theo cách bố trí 2 hạng ghế thông thường. Ảnh: Boeing
Cabin của Boeing 777 rộng rãi và thoải mái, được cải tiến từ 787 Dreamliner. Ảnh: Boeing
Giá một chiếc Boeing 777 mới có thể dao động từ 306,6 triệu USD đến 442,2 triệu USD tùy thuộc vào từng mẫu mã và tính năng cụ thể. Ảnh: Boeing
#máy bay Boeing 777X #máy bay hiện đại Việt Nam #máy bay phản lực hai động cơ #sải cánh gập của Boeing 777X #máy bay thương mại lớn nhất #phạm vi hoạt động của Boeing 777X

