Động đất mạnh 7,5 độ Richter gây cảnh báo sóng thần ở Nhật

AP đưa tin, một trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi bờ biển ở Nhật Bản, và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát đi cảnh báo sóng thần tại khu vực này.

"Trận động đất có cường độ 7,5 độ Richter xảy ra ngoài khơi Sanriku, Nhật Bản, vào khoảng 16h53 ngày 20/4 (giờ địa phương), với tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km dưới mặt biển", Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông tin.

Một đợt sóng cao khoảng 80 cm đã được ghi nhận tại cảng Kuji, tỉnh Iwate, và một đợt sóng nhỏ hơn cao 40 cm cũng được ghi nhận tại một cảng khác trong tỉnh, cơ quan này cho biết thêm.

Trận động đất có cường độ 7,5 độ Richter xảy ra ngoài khơi Sanriku, Nhật Bản. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân trong khu vực lập tức tránh xa bờ biển hoặc các khu vực ven biển và tìm nơi trú ẩn ở vùng đất cao hơn. Đồng thời, cơ quan này cũng cảnh báo người dân đề phòng các dư chấn có thể xảy ra trong khoảng một tuần tới.

Chính quyền tỉnh Iwate đã ban hành khuyến cáo sơ tán không bắt buộc đối với cư dân tại 11 thị trấn.

"Sóng thần cao tới 3 mét có thể ập vào khu vực này", Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết. Ngoài cảnh báo sóng thần tại Iwate, Aomori và Hokkaido, cơ quan này cũng phát đi cảnh báo sóng thần nhẹ hơn đối với các bờ biển Miyagi và Fukushima, nằm về phía nam tâm chấn.

Trước đó, một trận động đất có cường độ 7,5 độ Richter vào tháng 12/2025 tại Nhật Bản đã khiến hàng chục người bị thương.

>>> Mời độc giả xem thêm video về trận động đất ở Nhật Bản hồi tháng 12/2025