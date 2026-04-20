Động đất mạnh 7,5 độ Richter gây cảnh báo sóng thần ở Nhật

Một trận động đất mạnh xảy ra ở ngoài khơi bờ biển của Nhật Bản, khiến cơ quan chức năng phải phát đi cảnh báo sóng thần.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, một trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi bờ biển ở Nhật Bản, và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát đi cảnh báo sóng thần tại khu vực này.

"Trận động đất có cường độ 7,5 độ Richter xảy ra ngoài khơi Sanriku, Nhật Bản, vào khoảng 16h53 ngày 20/4 (giờ địa phương), với tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km dưới mặt biển", Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông tin.

Một đợt sóng cao khoảng 80 cm đã được ghi nhận tại cảng Kuji, tỉnh Iwate, và một đợt sóng nhỏ hơn cao 40 cm cũng được ghi nhận tại một cảng khác trong tỉnh, cơ quan này cho biết thêm.

nhatban2.png
Trận động đất có cường độ 7,5 độ Richter xảy ra ngoài khơi Sanriku, Nhật Bản. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân trong khu vực lập tức tránh xa bờ biển hoặc các khu vực ven biển và tìm nơi trú ẩn ở vùng đất cao hơn. Đồng thời, cơ quan này cũng cảnh báo người dân đề phòng các dư chấn có thể xảy ra trong khoảng một tuần tới.

Chính quyền tỉnh Iwate đã ban hành khuyến cáo sơ tán không bắt buộc đối với cư dân tại 11 thị trấn.

"Sóng thần cao tới 3 mét có thể ập vào khu vực này", Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết. Ngoài cảnh báo sóng thần tại Iwate, Aomori và Hokkaido, cơ quan này cũng phát đi cảnh báo sóng thần nhẹ hơn đối với các bờ biển Miyagi và Fukushima, nằm về phía nam tâm chấn.

Trước đó, một trận động đất có cường độ 7,5 độ Richter vào tháng 12/2025 tại Nhật Bản đã khiến hàng chục người bị thương.

>>> Mời độc giả xem thêm video về trận động đất ở Nhật Bản hồi tháng 12/2025

Nguồn video: VTV
Hình ảnh về trận động đất gây sóng thần ở Indonesia

Trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ở ngoài khơi Indonesia gây ra những đợt sóng thần nhỏ trong khu vực và khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ các cơ quan chức năng cho biết, một trận động đất ngoài khơi Indonesia đã gây ra sóng thần nhỏ vào sáng 2/4, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và làm hư hại nhiều ngôi nhà, công trình.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất có cường độ 7,4 độ Richter, với tâm chấn nằm ở độ sâu 35 km tại biển Molucca.

Động đất mạnh ở Nhật Bản, hàng chục người bị thương

Trận động đất mạnh 7,5 độ Richter ở Nhật Bản đã gây sóng thần và khiến 23 người bị thương.

Theo AP, trận động đất mạnh 7,5 độ Richter ở ngoài khơi miền bắc Nhật Bản vào khoảng 23h15 tối 8/12 đã gây ra sóng thần tại một số cộng đồng ven biển và khiến 23 người bị thương. Chính quyền cảnh báo về khả năng xảy ra các dư chấn và siêu động đất.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản báo cáo cường độ trận động đất là 7,5 độ Richter, giảm so với ước tính trước đó là 7,6 độ Richter.

Động đất mạnh 7,8 độ Richter ngoài khơi bờ biển Nga

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi bờ biển nước Nga.

Theo CBS News, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra ở khu vực Petropavlovsk-Kamchatsky (Nga) hôm 18/9 (giờ địa phương).

Thống đốc vùng Kamchatka của Nga, Vladimir Solodov, thông tin vào sáng 19/9, cảnh báo sóng thần đã được ban hành cho khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo sau trận động đất.

