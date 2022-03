Tóc rụng cả nắm sau Covid-19, bổ sung 5 thực phẩm "rẻ mà có võ"

Hậu Covid-19, nhiều người than phiền gặp phải nhiều thay đổi như bị mất ngủ triền miên, cảm thấy khó thở, mệt mỏi, đau đầu, mất tập trung… đặc biệt bị rung tóc rất nhiều. Nguyên nhân được lý giải là do giai đoạn tăng trưởng tích cực của các nang lông (anagen) bịrút ngắn.

Dưới tác động của một số yếu tố như thuốc điều trị, sốt, các nang tóc đang ở giai đoạn anagen nhanh chóng chuyển sang giai đoạn telogen, gây biểu hiện rụng tóc. Lúc này, bạn cần ăn uống lành mạnh, không stress để sớm tìm lại suối tóc óng ả, dày đẹp ngày nào.

Dưới đây là 5 thực phẩm rất đáng để bổ sung thường xuyên:

1. Các loại cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi, cá trích và cá thu chứa nhiều axit béo omega-3 tốt cho sức khỏe. Cơ thể con người, nhất là những ai vừa thoát kiếp F0 không thể tạo ra những chất béo lành mạnh này nên cần được cung cấp từ thực phẩm hoặc chất bổ sung.

Nhờ chứa hàm lượng protein dồi dào, omega-3 trong các loại cá béo có thể giúp giảm rụng tóc hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của tóc. Omega-3 cũng giúp ngăn ngừa da đầu khô, ngứa, bong tróc và đẩy lùi rụng tóc.

2. Ổi

Rẻ hơn rất nhiều so với các loại cá béo, đó là: Ổi. Đây là loại trái cây phổ biến chứa nhiều dinh dưỡng và vitamin C.

Vitamin C tham gia giúp sản sinh collagen và chất dầu bảo vệ tóc. Do đó, việc tiêu thụ ổi giàu vitamin C sẽ giúp da đầu khỏe mạnh và ngăn tóc khô, gãy, rụng. Ngoài ra, lượng đồng có trong ổi giúp cơ thể hấp thu sắt hiệu quả hơn, từ đó góp phần giúp tóc sớm khỏe mạnh trở lại.

3. Khoai lang

Khoai lang vừa rẻ vừa ngon lại cực bổ khi chứa chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe là beta carotene. Khi đưa vào cơ thể, beta carotene chuyển hóa thành vitamin A giúp bảo vệ khỏi tóc khô và xỉn màu.

Nó cũng khuyến khích các tuyến trên da đầu tạo ra chất lỏng nhờn gọi là bã nhờn giúp tóc không bị khô. Vì vậy hậu Covid-19, bạn nên ăn nhiều khoai lang vừa có lợi cho tóc, còn giúp giữ dáng hiệu quả.

4. Bơ

Quả bơ đặc biệt chứa vitamin E giúp cải thiện lưu thông máu, rất cần thiết cho các nang để thúc đẩy tóc phát triển khỏe mạnh. Bạn có thể thêm bơ vào thực đơn mỗi ngày bằng cách ăn salad hoặc sinh tố.

Ngoài ra, bạn có thể thoa trực tiếp dầu bơ lên tóc. Nó có công dụng giúp tóc mọc dài, nhanh và khỏe mạnh hơn.

5. Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp chứa vitamin B5 (axit pantothenic). Là một thành phần giúp lưu thông máu đến da đầu và sự phát triển của tóc, hạn chế tình trạng tóc mỏng và rụng.

Bạn có thể tự làm sữa chua Hy Lạp ở nhà chỉ với sữa chua thường và sữa tươi không đường nhằm tiết kiệm chi phí. Có thể thêm axit béo omega-3 như hạt chia và hạt lanh xay trộn cùng sữa chua Hy Lạp, tạo nên một món ăn tuyệt vời kích thích tóc nhanh mọc hậu Covid-19.