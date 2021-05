Thời điểm ăn chuối đại lợi, làm sai dễ gây hại

Chuối là thực phẩm tốt cho sức khỏe, giàu dinh dưỡng. Trung bình trong 100g chuối chứa 89 calo, 75% nước, 1,1 gam protein, 22,8 gam carbohydrate, 12,2 gam đường, 2,6 gam chất xơ và 0,3 gam chất béo. Thời điểm ăn chuối phụ thuộc vào sở thích và nhu cầu của từng người. Chuyên gia dinh dưỡng cho biết, hương vị và giá trị dinh dưỡng của chuối thay đổi phụ thuộc vào mức độ chín của quả. Nếu thích vị ngọt, bạn nên chọn chuối chín kĩ, chuối mới chín thường không ngọt bằng. Điều này bắt nguồn từ việc tinh bột trong chuối chưa hoàn toàn chuyển hóa thành đường. Ở thời điểm mới chín, tinh bột chưa được chuyển hóa hoàn toàn thành đường nên độ ngọt chưa thể đạt đỉnh. Nếu cần cung cấp năng lượng tức thì, bạn nên chọn chuối chín kĩ. Chuối mới chín sẽ chứa 1 lượng tinh bột, khó tiêu hơn so với chuối chín kĩ. Đặc biệt, chuối chín kĩ có khả năng sản sinh lượng lớn nhất các yếu tố hoại tử khối u (TNF). Bằng cách kích thích sản xuất bạch cầu, TNF giúp chống lại sự gia tăng các tế bào bất thường trong cơ thể. Chuối chín kĩ cũng được đánh giá hiệu quả hơn gấp 8 lần trong việc cải thiện chức năng của bạch cầu. Thời điểm ăn chuối phụ thuộc vào nhu cầu song tuyệt đối không ăn chuối khi đói. Chuối là nguồn cung cấp kali, chất xơ và magiê dồi dào. Dù vậy, có nhiều lý do không nên ăn chuối khi bụng đói. Do lượng đường trong chuối khá cao, nó có thể cung cấp cho bạn năng lượng tức thì song nó cũng có thể khiến bạn cảm thấy kiệt sức sau vài giờ. Trong chuối có chứa nhiều magie, ăn chuối lúc dạ dày trống rỗng sẽ làm lượng magie tăng đột ngột trong máu, gây mất cân bằng tim mạch và làm tổn hại đến sức khỏe. Lượng Vitamin C dồi dào trong chuối nếu đưa vào cơ thể khi đói cũng khiến bạn bị đau dạ dày ngay lập tức. Nếu chọn ăn chuối vào buổi sáng, bạn nên thưởng thức vào khoảng 10-10h30. Thời điểm này, mọi người đã trải qua một thời gian làm việc, học tập nhất định sau bữa sáng. Nó là cần thiết để bổ sung năng lượng. Nếu ăn chuối buổi chiều, bạn nên ăn lúc 16h. Lúc này, cơ thể đã tiêu hóa bớt thức ăn của buổi trưa nên có thể dễ dàng hấp thu tối đa dưỡng chất trong chuối. Hơn nữa, chuối góp phần bổ sung dưỡng chất, chống lại cơn đói lúc xế chiều. Một quả chuối cũng góp phần giảm sự thèm ăn. Điều này rất tốt bởi việc ăn quá nhiều vào ban đêm sẽ khiến bạn khó có thể kiểm soát cân nặng, đầy bụng, khó tiêu. Muốn cải thiện chất lượng giấc ngủ ăn chuối buổi tối. Nguyên nhân bởi chuối chứa tryptophan, một axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự sản xuất được. Khi đi vào cơ thể, tryptophan giúp sản xuất serotonin - chất dẫn truyền thần kinh giúp điều hòa giấc ngủ. Buổi tối là thời điểm ăn chuối đại lợi, vậy nhưng những người có triệu chứng ho không nên ăn chuối. Nguyên nhân bởi các thành phần trong chuối có thể khiến cơ thể tăng tiết chất nhầy, không có lợi trong quá trình điều trị. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Chàng trai 9x say mê với việc trồng chuối sạch. Nguồn: VTV24.

