Tác hại đáng sợ của ma túy "Socola bay"

Qua điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra khi 1 trong 3 cháu nhỏ được người hàng xóm cho bánh socola nói là mang ở công ty sau khi liên hoan về. Cháu bé đã chia cho 2 bạn khác cùng xóm trọ ăn, khiến cả 3 bị ngộ độc. Qua xét nghiệm cho thấy, trong bánh socola mà 3 cháu nhỏ ăn có chứa loại ma túy mới, được gọi là "Socola bay".

Trước đó, vào tháng 11/2022, một người phụ nữ ở Hà Nội bị ngộ độc cần sa sau khi ăn bỏng ngô .

Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin về trường hợp này cho biết, khoảng 16h30 ngày 29/11, bà C. ăn 2 miếng bỏng ngô (do con bà đặt mua trên mạng). Sau 1 tiếng, bà C. cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, nôn ra thức ăn, sau đó ý thức lơ mơ nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Bạch Mai.