Phát hiện “quái vật sâu chuột” đáng sợ, nào ngờ linh thú vượng tài

Một người đàn ông ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, gần đây nổi da gà khi thấy cảnh tượng kỳ quái trong sân nhà: 5 con chuột cắn đuôi nhau tạo thành một con " sâu chuột" kỳ quái, di chuyển với tốc độ siêu nhanh. Cụ thể, 5 con chuột nối liền nhau, di chuyển nhanh trên mặt đất, con chuột đầu tiên dẫn đường, các con còn lại mỗi con nắm đuôi con đi trước, di chuyển theo con chuột dẫn đầu. Người đàn ông chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy nên đã chụp hình và chia sẻ trên mạng, gây ra cuộc thảo luận sôi nổi từ cộng đồng mạng. Theo người đàn ông, hình ảnh "quái vật sâu chuột" này khiến anh rùng mình sợ hãi. Thế nhưng, sau khi đăng tải trải nghiệm đáng sợ của mình lên mạng, không ngờ anh lại có được niềm vui bất ngờ. Không ít cư dân mạng nhạy bén đã phát hiện ra rằng những quái thú "sâu chuột" mà người đàn ông bắt gặp không phải là những con chuột bình thường. Chúng là những con chuột tiền hay còn gọi là chuột chù nhà. Theo tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, chuột tiền chạy vào nhà sẽ mang đến tài lộc cho chủ nhà, thời gian sắp tới gia chủ sẽ gặp được nhiều chuyện may mắn về tiền bạc. Chính vì thế, chuột tiền còn được xem là linh thú tài lộc, mọi người khuyên người đàn ông không nên giết những con chuột này kẻo hao tài mất lộc. Theo tìm hiểu, chuột tiền thuộc họ Soricidae, không thường sống trong các khu dân cư mà chủ yếu sống trong rừng, cánh đồng, là loài động vật có vú nhỏ nhất trên thế giới. Chuột tiền thuộc loài động vật hoạt động về đêm, có thính giác và khứu giác phát triển nhưng thị giác rất kém, con non gần như mù nên mới di chuyển bằng cách xếp hàng, đi theo đội hình như vậy. Hành vi của con chuột tiền cái dẫn đầu đàn con di chuyển theo đoàn đội được gọi là "hành vi đoàn lữ hành", thường xuất hiện trong khoảng từ 5 đến 22 ngày sau khi con non sinh ra. Sau đó, chuột tiền lớn hơn sẽ tự do hoạt động và không còn theo mẹ nữa. Ngoài ra, chuột tiền sẽ nhận biết môi trường xung quanh thông qua âm thanh và lông, tiếng kêu "chi, chi" nghe giống như âm "tiền" trong tiếng Quan Thoại, vì vậy, theo tín ngưỡng dân gian, chuột tiền sẽ mang tiền đến nhà, mọi người sẽ không làm hại chúng. >>> Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện những loài chuột siêu kỳ dị chỉ có ở châu Phi

