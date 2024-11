Những loại quả giàu vitamin C tốt cho phổi khi thời tiết chuyển lạnh

Cam chứa nhiều vitamin C, chất dinh dưỡng hòa tan trong nước hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cơ thể. Cam cũng cung cấp canxi, chất điện giải quan trọng với sức khỏe phổi. Người mắc bệnh phổi mạn tính sử dụng thuốc steroid thường có nguy cơ thiếu canxi. Ảnh Internet Ổi giòn, ngon, chứa lượng vitamin C phong phú giúp nâng cao sức đề kháng, giảm viêm phổi. Ổi còn có công dụng giảm cân, chỉ số đường huyết thấp hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường. Ảnh Internet Lựu cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào, điển hình là vitamin C chống lại virus và cải thiện chức năng phổi. Ăn lựu hoặc làm món sinh tố để thưởng thức mỗi ngày đều tốt cho sức khỏe. Ảnh Internet Táo giàu chất dinh dưỡng thực vật gọi là quercetin giúp giảm triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và stress oxy hóa từ môi trường. Quercetin cũng cải thiện chức năng phổi ở những người hút thuốc và bị khí phế thũng (một dạng của COPD). Ảnh Internet Nho chứa lượng vitamin C dồi dào bên cạnh nhiều chất chống oxy hóa khác như beta carotene, lutein và axit ellagic... Ăn nho thường xuyên giúp tăng miễn dịch, bổ phổi đồng thời cải thiện trí nhớ, tâm trạng và khả năng tập trung.. Ảnh Internet Kiwi giàu vitamin C và chất xơ, có thể hỗ trợ sức khỏe phổi và giảm nguy cơ các vấn đề về hô hấp. Ảnh Internet Dâu chứa nhiều chất chống oxy hóa và flavonoid, có thể giúp làm giảm viêm và bảo vệ phổi khỏi tổn thương. Ảnh Internet Giàu vitamin C, vitamin A, vitamin E và vitamin K, ăn đu đủ có lợi cho tiêu hóa và sức khỏe tim mạch. Đây cũng là thực phẩm tuyệt vời dành cho người mắc bệnh hen suyễn. Ảnh Internet

