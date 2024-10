Ngâm chân nước nóng, nữ bệnh nhân bị hoại tử phải tháo khớp ngón

Cắt cụt ngón vì nước quá nóng cũng không nhận biết được

Người phụ nữ có tiền sử mắc bệnh đái tháo đường type 2 đã trải qua một sự cố nghiêm trọng khiến bàn chân bị lỡ loét nặng nề buộc phải cắt đi các ngón chân để ngăn ngừa tình trạng hoại tử lan rộng.

Cô C.T.T (54 tuổi, ngụ tại Long An) đã bị bỏng nặng khi ngâm chân vào nước quá nóng mà không nhận biết được. Nguyên nhân dẫn đến tình huống này xuất phát từ việc người nhà quên pha nước lạnh để làm nguội nước và bản thân cô không còn cảm nhận được nhiệt độ nước. Hậu quả là cô bị bỏng nặng cả hai bàn chân.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An, vết bỏng đã nghiêm trọng và lan rộng ở cả hai bên chân, làm tổn thương nghiêm trọng đến da và các cấu trúc dưới da. Các bác sĩ nhận định khả năng các ngón chân bị hoại tử do bị bỏng nặng gây thiếu máu nuôi một khoảng thời gian trước khi nhập viện, tiên lượng cần cắt bỏ các ngón để tránh ngộ độc do các chất độc mà mô hoại tử tạo ra.

Tuy nhiên, tại thời điểm lúc nhập viện, cô T. có dấu hiệu lơ mơ, không tỉnh táo, không thể loại trừ khả năng sốc nhiễm khuẩn. Sau khi hội chẩn, người bệnh chóng được chuyển vào khoa hồi sức tích cực để điều trị, thực hiện các biện pháp hỗ trợ tích cực nhằm kiểm soát nhiễm trùng và đảm bảo tình trạng ổn định của người bệnh.

Quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn do cơ địa đặc biệt của người bệnh tiểu đường. Sau hai tuần nội khoa và chăm sóc chuyên sâu, mặc dù vết bỏng đã cải thiện nhưng các ngón chân của cô vẫn có dấu hiệu hoại tử khô. Nguyên nhân là do tình trạng bỏng nặng khi ngâm chân lâu trong nước nóng và cơ địa đái tháo đường làm cho máu khó lưu thông đến các ngón chân, dẫn đến các mô ở ngón chân dần chết đi.

Khi được chuyển đến khoa Chấn Thương Chỉnh Hình, tình trạng hoại tử ở cả hai bàn chân đã nghiêm trọng, các ngón chân đã hoàn toàn hoại tử khô. Để ngăn ngừa tình trạng hoại tử lan rộng và tránh các biến chứng nguy hiểm, các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định cắt bỏ các ngón chân của cô.

Việc mất đi các ngón chân sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng đi lại và sinh hoạt hàng ngày của cô. Sau ca phẫu thuật, cô sẽ cần một quá trình phục hồi chức năng dài hạn và có sự hỗ trợ từ gia đình, cũng như sự chăm sóc y tế thường xuyên để đảm bảo quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi.

Thay băng vết thương của bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Biết cách chăm sóc người bệnh tiểu đường để tránh tử vong

Từ trường hợp cô T., có thể thấy rõ tầm quan trọng của việc quản lý và chăm sóc người bệnh tiểu đường. Những biến chứng do đái tháo đường gây ra, như tình trạng mất cảm giác ở các chi, nếu không được kiểm soát tốt có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Việc theo dõi sức khỏe thường xuyên, nhận biết các dấu hiệu bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời là vô cùng quan trọng để ngăn chặn các biến chứng tiểu đường.

Đối với người nhà và những người chăm sóc người bệnh đái tháo đường, cần phải nắm rõ các nguy cơ và biến chứng có thể xảy ra, đồng thời luôn cẩn thận trong việc chăm sóc và hỗ trợ người bệnh. Việc duy trì một môi trường an toàn và tránh những tác nhân có thể gây tổn thương cho người bệnh, như nước quá nóng, là rất cần thiết.

Thăm khám cho bệnh nhân - ảnh BVCC

Bài học từ câu chuyện của cô T. không chỉ là sự cảnh báo đối với những người bệnh đái tháo đường, mà còn đối với toàn bộ cộng đồng trong việc nâng cao nhận thức về các biến chứng của căn bệnh này. Để có thể kiểm soát tốt bệnh và ngăn ngừa các hậu quả nghiêm trọng, việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý, luyện tập đều đặn, và đặc biệt là tuân thủ các phác đồ điều trị mà bác sĩ chỉ định là vô cùng quan trọng.

Đối với người bệnh đái tháo đường, mọi biến chứng đều có thể trở nên nghiêm trọng nếu không được theo dõi và can thiệp kịp thời. Việc tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về bệnh tật và có sự chuẩn bị kỹ càng trong việc chăm sóc, hỗ trợ người bệnh tiểu đường là chìa khóa để ngăn ngừa những biến cố đáng tiếc như trường hợp trên.