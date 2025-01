Mùa hoa Tớ Dày nhuộm hồng Mù Cang Chải

Khi mùa đông vẫn còn chưa qua thì hương sắc mùa xuân đã bắt đầu ghé thăm trên mảnh đất Mù Cang Chải. Ảnh Travelline Cứ ngỡ nơi đây chỉ có mùa vàng lúa chín, có ruộng bậc thang di sản. Nhưng không, nó còn có mùa hoa tớ dày đẹp nao lòng. Ảnh Thanh Tiến Tớ dày là loài hoa thuộc họ hoa đào. Người Mông ở Mù Cang Chải thường gọi là "Pằng Tớ Dày”, dịch theo nghĩa tiếng Việt là "Hoa đào rừng”. Hoa có năm cánh hồng như hoa đào ta, nhưng khi nở thì kết chùm, nhụy hoa lại rất dài và mang màu đỏ. Ảnh Checkin Viet Nam Hoa tớ dày gắn liền với đời sống của người H’Mông ở Mù Cang Chải, được coi là biểu tượng báo hiệu mùa xuân, báo hiệu một mùa vụ mới với ý nghĩa may mắn và khởi đầu thành công. Ảnh Checkin Việt Nam Thời điểm tớ dày nở rộ đẹp nhất vào khoảng giữa tháng 12 đến hết tháng 1 dương lịch. Thời tiết càng lạnh thì hoa càng rực rỡ. Ảnh Checkin Viet Nam Hoa Tớ Dày phác họa nên bức tranh tự nhiên đẹp đến nao lòng. Ảnh Fb Thu Uyên Sắc thắm lung linh ấy như nuôi dưỡng, vun đắp thêm tình yêu thương của những con người bản địa. Ảnh Thào Vàng Vẻ đẹp của hoa Tớ dày như vẻ đẹp căng tràn sức sống của những thiếu nữ Mông, khiến trái tim của những chàng trai đang yêu thổn thức. Ảnh Fb Thu Uyên Không chỉ làm đẹp cho bản làng, những năm gần đây tớ dày còn mang lại nguồn thu nhập mới cho bà con bản Mông mỗi độ xuân về. Ảnh Checkin Việt Nam Mùa hoa tớ dày Mù Cang Chải đang làm mưa làm gió trên các cộng đồng du lịch, khiến dân tình đứng ngồi không yên vì quá đẹp, quá ấn tượng. Nếu bạn cũng trót yêu vẻ đẹp loài hoa này, hãy xách vali check in ngay để không bỏ lỡ mùa hoa đẹp say đắm. Ảnh Checkin Việt Nam

