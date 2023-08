Săn mùa lúa xanh đẹp nức lòng ở Mù Cang Chải

Cách Hà Nội hơn 300 km về phía Bắc, Mù Cang Chải là một trong những địa điểm vào mùa lúa xanh ở Yên Bái. Nếu đã từng mê mệt mùa lúa chín với sắc vàng óng ả thì hãy tin rằng Mù Cang Chải mùa lúa xanh cũng khiến nhiều du khách trầm trồ không thôi. Ảnh: Mạnh Đức Mù Cang Chải đẹp quanh năm, tuy nhiên muốn ngắm mùa lúa xanh thì thời điểm thích hợp vào khoảng cuối tháng 8, khi những ruộng lúa đang thời sinh trưởng, cả không gian mang màu xanh mát. Ở Mù Cang Chải còn có một số điểm check in đẹp không thể bỏ qua. Ảnh: Mạnh Đức Đèo Khau Phạ: Nơi đây là một trong tứ đại đỉnh đèo miền Bắc và cũng là điểm không thể bỏ qua của các phượt thủ khi du lịch Mù Cang Chải. Từ đây, phi công và du khách vừa nhảy dù trải nghiệm cảm giác mạnh vừa có thể ngắm nhìn toàn cảnh ruộng bậc thang vào mùa lúa. Nếu yêu thích du khách nên đặt tour trước để có suất nhảy dù, giá giao động từ 2.490.000/vé/khách đến 3.190.000/vé/khách tùy thuộc ngày thường, ngày cuối tuần hay ngày lễ. Ảnh: Lữ hành Việt Nam Thung lũng Lìm Mông, Lìm Thái: Nằm ngay dưới đèo Khau Phạ, là nơi có những bản làng người Thái. Du khách có thể chạy xe giữa những thửa ruộng ngắm bản làng yên bình và gặp gỡ từ trẻ nhỏ tới người già hoặc vui chơi bên những dòng suối mát lạnh. Ảnh: Mạnh Đức Đồi Mâm Xôi: Nơi đây được xem là biểu tượng cho ruộng bậc thang Tây Bắc bởi thửa ruộng hình tròn độc đáo nằm giữa đỉnh đồi vô cùng đặc biệt. Đồi nằm ở La Pán Tẩn cách trung tâm thị trấn hơn 8 km, đường đi khó khăn nên dừng và gửi xe rồi thuê xe ôm của người dân địa phương đưa lên tận nơi, giá dao động 30.000 đồng/lượt đến 100.000 đồng/lượt. Ảnh: Hiền Mai Đồi Móng Ngựa: Nằm ở Sáng Nhù cách thị trấn Mù Cang Chải hơn 2 km có những thửa ruộng bậc thang hình bán nguyệt đẹp như tranh vẽ. Đồi Móng Ngựa còn là một trong những nơi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở Mù Cang Chải. Ảnh: Hiền Mai Rừng trúc Púng Luông: Điểm check in “mới nổi” ở Mù Cang Chải được mệnh danh như phim trường kiếm hiệp ngoài đời thực. Do chưa khai thác nhiều nên rừng trúc vẫn giữ được nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ và không khí vô cùng trong lành. Ảnh: Internet Tú Lệ: Thung lũng nằm dưới những dãy núi cao chót vót của Yên Bái. Điểm check in này được biết đến với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng và thứ đặc sản nổi tiếng có tên nếp Tú Lệ. Vào mùa lúa xanh hay mùa lúa vàng, Tú Lệ trải lên một tấm thảm màu sắc đung đưa theo gió, được ví von như cô gái miền sơn cước. Ảnh: Hiền Mai Cảnh thiên nhiên tươi đẹp, không gian yên bình, hoạt động trải nghiệm ngắm mùa lúa xanh,…là những điều thú vị khi đến Mù Cang Chải. Nơi đây còn làm du khách lưu luyến với nhiều đặc sản, ẩm thực đặc trưng như gà Đen, lợn bản, xôi nếp nương, Cá Suối, cá hồi cá tầm Khau Phạ, măng rừng, cải mèo,…Ngoài ra, ăn vặt đem về làm quà không thể không nhắc tới cốm xanh Tú Lệ, giá ngày mùa là 90.000 đồng/kg cốm tươi. Ảnh: Riri Phương Trinh Mù Cang Chải chủ yếu là các khách sạn bình dân, homestay kiểu phòng trọ, nhà sàn, và không nhiều sự lựa chọn cao cấp. Nhà sàn, homestay là hình thức lưu trú phổ biến ở Mù Cang Chải, các nhà sàn có phòng ngủ tập thể cho từ 10 đến 30 người. Du khách có thể dễ dàng tìm một nhà sàn hay homestay xung quanh các điểm du lịch nổi tiếng như Bản Thái, khu ruộng bậc thang La Pán Tẩn, Tú Lệ...Một số homestay được du khách săn đón nhiều nhất phải kể đến như: Suối Kim 2, Hello Mù Cang Chải, Lapantan Paradise, Quân Pỏm Homestay, Khau Phạ House,…có giá dao động từ 150 000 đồng/đêm đến 300.000 đồng/đêm. Ảnh: Riri Phương Trinh Ecolodge (khu nghỉ dưỡng sinh thái), resort: Những nơi lưu trú này xuất hiện không nhiều, có một số địa chỉ nổi tiếng như Mu Cang Chai Ecolodge giá từ 620 000đ – 700 000 đồng/đêm, Mù Cang Chải Resort là khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên được xây dựng tại tỉnh Yên Bái có giá từ 2.000.000 đồng/đêm đến 6.000.000 đồng/đêm. Ảnh: Internet Khách sạn chủ yếu tập trung ở thị trấn Mù Cang Chải. Các khách sạn bình dân từ một sao đến 3 sao, phòng nghỉ có các tiện ích cơ bản như giường ngủ, phòng tắm, tivi, tủ lạnh...Ảnh: Riri Phương Trinh Từ Hà Nội tới Mù Cang Chải khoảng 300 km, dù khoảng cách không xa nhưng đường khó đi vì những quãng đèo, dốc vắt từ lộ này sang lộ khác. Bốn huyện thị miền Tây Yên Bái là Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ nằm tách biệt vậy nên chỉ có thể đến đây bằng quốc lộ 32, còn lại là những đường nhánh chỉ dành cho các phượt thủ và người dân địa phương. Ảnh: Riri Phương Trinh Sau khi đặt chân đến Mù Cang Chải du khách thường lựa chọn thuê xe máy để di chuyển. Thuê xe máy giúp du khách di chuyển giữa các điểm tham quan, đồng thời khám phá được trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây. Ở Mù Cang Chải có nhiều địa điểm cho thuê xe máy với giá dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng/ ngày. Ảnh: Riri Phương Trinh

Cách Hà Nội hơn 300 km về phía Bắc, Mù Cang Chải là một trong những địa điểm vào mùa lúa xanh ở Yên Bái. Nếu đã từng mê mệt mùa lúa chín với sắc vàng óng ả thì hãy tin rằng Mù Cang Chải mùa lúa xanh cũng khiến nhiều du khách trầm trồ không thôi. Ảnh: Mạnh Đức Mù Cang Chải đẹp quanh năm, tuy nhiên muốn ngắm mùa lúa xanh thì thời điểm thích hợp vào khoảng cuối tháng 8, khi những ruộng lúa đang thời sinh trưởng, cả không gian mang màu xanh mát. Ở Mù Cang Chải còn có một số điểm check in đẹp không thể bỏ qua. Ảnh: Mạnh Đức Đèo Khau Phạ: Nơi đây là một trong tứ đại đỉnh đèo miền Bắc và cũng là điểm không thể bỏ qua của các phượt thủ khi du lịch Mù Cang Chải . Từ đây, phi công và du khách vừa nhảy dù trải nghiệm cảm giác mạnh vừa có thể ngắm nhìn toàn cảnh ruộng bậc thang vào mùa lúa. Nếu yêu thích du khách nên đặt tour trước để có suất nhảy dù, giá giao động từ 2.490.000/vé/khách đến 3.190.000/vé/khách tùy thuộc ngày thường, ngày cuối tuần hay ngày lễ. Ảnh: Lữ hành Việt Nam Thung lũng Lìm Mông, Lìm Thái: Nằm ngay dưới đèo Khau Phạ, là nơi có những bản làng người Thái. Du khách có thể chạy xe giữa những thửa ruộng ngắm bản làng yên bình và gặp gỡ từ trẻ nhỏ tới người già hoặc vui chơi bên những dòng suối mát lạnh. Ảnh: Mạnh Đức Đồi Mâm Xôi: Nơi đây được xem là biểu tượng cho ruộng bậc thang Tây Bắc bởi thửa ruộng hình tròn độc đáo nằm giữa đỉnh đồi vô cùng đặc biệt. Đồi nằm ở La Pán Tẩn cách trung tâm thị trấn hơn 8 km, đường đi khó khăn nên dừng và gửi xe rồi thuê xe ôm của người dân địa phương đưa lên tận nơi, giá dao động 30.000 đồng/lượt đến 100.000 đồng/lượt. Ảnh: Hiền Mai Đồi Móng Ngựa: Nằm ở Sáng Nhù cách thị trấn Mù Cang Chải hơn 2 km có những thửa ruộng bậc thang hình bán nguyệt đẹp như tranh vẽ. Đồi Móng Ngựa còn là một trong những nơi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở Mù Cang Chải. Ảnh: Hiền Mai Rừng trúc Púng Luông: Điểm check in “mới nổi” ở Mù Cang Chải được mệnh danh như phim trường kiếm hiệp ngoài đời thực. Do chưa khai thác nhiều nên rừng trúc vẫn giữ được nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ và không khí vô cùng trong lành. Ảnh: Internet Tú Lệ: Thung lũng nằm dưới những dãy núi cao chót vót của Yên Bái. Điểm check in này được biết đến với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng và thứ đặc sản nổi tiếng có tên nếp Tú Lệ. Vào mùa lúa xanh hay mùa lúa vàng, Tú Lệ trải lên một tấm thảm màu sắc đung đưa theo gió, được ví von như cô gái miền sơn cước. Ảnh: Hiền Mai Cảnh thiên nhiên tươi đẹp, không gian yên bình, hoạt động trải nghiệm ngắm mùa lúa xanh,…là những điều thú vị khi đến Mù Cang Chải. Nơi đây còn làm du khách lưu luyến với nhiều đặc sản, ẩm thực đặc trưng như gà Đen, lợn bản, xôi nếp nương, Cá Suối, cá hồi cá tầm Khau Phạ, măng rừng, cải mèo,…Ngoài ra, ăn vặt đem về làm quà không thể không nhắc tới cốm xanh Tú Lệ, giá ngày mùa là 90.000 đồng/kg cốm tươi. Ảnh: Riri Phương Trinh Mù Cang Chải chủ yếu là các khách sạn bình dân, homestay kiểu phòng trọ, nhà sàn, và không nhiều sự lựa chọn cao cấp. Nhà sàn, homestay là hình thức lưu trú phổ biến ở Mù Cang Chải, các nhà sàn có phòng ngủ tập thể cho từ 10 đến 30 người. Du khách có thể dễ dàng tìm một nhà sàn hay homestay xung quanh các điểm du lịch nổi tiếng như Bản Thái, khu ruộng bậc thang La Pán Tẩn, Tú Lệ...Một số homestay được du khách săn đón nhiều nhất phải kể đến như: Suối Kim 2, Hello Mù Cang Chải, Lapantan Paradise, Quân Pỏm Homestay, Khau Phạ House,…có giá dao động từ 150 000 đồng/đêm đến 300.000 đồng/đêm. Ảnh: Riri Phương Trinh Ecolodge (khu nghỉ dưỡng sinh thái), resort: Những nơi lưu trú này xuất hiện không nhiều, có một số địa chỉ nổi tiếng như Mu Cang Chai Ecolodge giá từ 620 000đ – 700 000 đồng/đêm, Mù Cang Chải Resort là khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên được xây dựng tại tỉnh Yên Bái có giá từ 2.000.000 đồng/đêm đến 6.000.000 đồng/đêm. Ảnh: Internet Khách sạn chủ yếu tập trung ở thị trấn Mù Cang Chải. Các khách sạn bình dân từ một sao đến 3 sao, phòng nghỉ có các tiện ích cơ bản như giường ngủ, phòng tắm, tivi, tủ lạnh...Ảnh: Riri Phương Trinh Từ Hà Nội tới Mù Cang Chải khoảng 300 km, dù khoảng cách không xa nhưng đường khó đi vì những quãng đèo, dốc vắt từ lộ này sang lộ khác. Bốn huyện thị miền Tây Yên Bái là Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ nằm tách biệt vậy nên chỉ có thể đến đây bằng quốc lộ 32, còn lại là những đường nhánh chỉ dành cho các phượt thủ và người dân địa phương. Ảnh: Riri Phương Trinh Sau khi đặt chân đến Mù Cang Chải du khách thường lựa chọn thuê xe máy để di chuyển. Thuê xe máy giúp du khách di chuyển giữa các điểm tham quan, đồng thời khám phá được trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây. Ở Mù Cang Chải có nhiều địa điểm cho thuê xe máy với giá dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng/ ngày. Ảnh: Riri Phương Trinh