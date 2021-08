Món ăn kinh dị lúc nhúc giòi của Phillipines khiến thực khách “khóc thét“

Món ăn kinh dị đầy giòi kể trên có tên là Etag. Thực tế, nó là món thịt lợn khô được chế biến bằng cách đưa giòi và côn trùng vào để tự lên men. Món thịt lợn này có màu đen, khô cứng vì lên men lâu, lại có thêm những con giòi bò lúc nhúc, nhìn qua ai cũng lắc đầu vì cứ nghĩ rằng là thức ăn hỏng. Tuy nhiên, món ăn có vẻ bề ngoài trông kinh khủng, đáng sợ này lại được người dân Philippines rất ưa chuộng. Thậm chí, theo người dân địa phương: món Etag càng để lâu lại càng ngon. Khi ăn, người ta sẽ dùng dao sắc, chặt thịt heo Etag thành từng miếng nhỏ và đây cũng là lúc những con giòi trắng bắt đầu lúc nhúc chui ra. Nhìn qua thì ai cũng nổi da gà và đều muốn bỏ chạy. Để ăn được món này, người ta sẽ rửa sạch, cắt bỏ phần mốc và loại bỏ những con giòi đi rồi chế biến. Etag đúng là món ăn kinh dị và đầy thử thách. Tuy nhiên như người bản địa và người dám nếm thử thì quá trình phơi khô và giòi đã tạo nên sự khác biệt hoàn toàn. Etag được miêu tả là ngon, khi ăn sẽ có độ dai, vị béo béo và chua chua độc đáo. Nói về độ an toàn của món ăn lúc nhúc giòi này, một người dân địa phương cho hay “Chưa ai phải đi bệnh viện vì ăn Etag cả". Thông thường, Etag sẽ được rửa sạch và ngâm nước một lát cho đỡ mặn trước khi chế biến. Sau đó món này được nướng để ăn với cơm hoặc để chế biến thành nhiều món khác. Etag được ưa chuộng đến mức vào tháng 2 hàng năm tỉnh Mountain còn tổ chức lễ hội Etag để vinh danh món thịt đặc sản này. Mike Corey là một vlogger ẩm thực, du lịch theo phong cách kinh dị, anh sở hữu trang Fearless & Far. Qua một vlog, anh đã ghi lại trải nghiệm thưởng thức món Etag khi đến Philippines. Ảnh: IT. Mời độc giả theo dõi video "Mọi món ngon Việt Nam bỗng thu bé lại chỉ bằng đầu ngón tay". Nguồn: VTV24.

Món ăn kinh dị đầy giòi kể trên có tên là Etag. Thực tế, nó là món thịt lợn khô được chế biến bằng cách đưa giòi và côn trùng vào để tự lên men. Món thịt lợn này có màu đen, khô cứng vì lên men lâu, lại có thêm những con giòi bò lúc nhúc, nhìn qua ai cũng lắc đầu vì cứ nghĩ rằng là thức ăn hỏng. Tuy nhiên, món ăn có vẻ bề ngoài trông kinh khủng, đáng sợ này lại được người dân Philippines rất ưa chuộng. Thậm chí, theo người dân địa phương: món Etag càng để lâu lại càng ngon. Khi ăn, người ta sẽ dùng dao sắc, chặt thịt heo Etag thành từng miếng nhỏ và đây cũng là lúc những con giòi trắng bắt đầu lúc nhúc chui ra. Nhìn qua thì ai cũng nổi da gà và đều muốn bỏ chạy. Để ăn được món này, người ta sẽ rửa sạch, cắt bỏ phần mốc và loại bỏ những con giòi đi rồi chế biến. Etag đúng là món ăn kinh dị và đầy thử thách. Tuy nhiên như người bản địa và người dám nếm thử thì quá trình phơi khô và giòi đã tạo nên sự khác biệt hoàn toàn. Etag được miêu tả là ngon, khi ăn sẽ có độ dai, vị béo béo và chua chua độc đáo. Nói về độ an toàn của món ăn lúc nhúc giòi này, một người dân địa phương cho hay “Chưa ai phải đi bệnh viện vì ăn Etag cả". Thông thường, Etag sẽ được rửa sạch và ngâm nước một lát cho đỡ mặn trước khi chế biến. Sau đó món này được nướng để ăn với cơm hoặc để chế biến thành nhiều món khác. Etag được ưa chuộng đến mức vào tháng 2 hàng năm tỉnh Mountain còn tổ chức lễ hội Etag để vinh danh món thịt đặc sản này. Mike Corey là một vlogger ẩm thực, du lịch theo phong cách kinh dị, anh sở hữu trang Fearless & Far. Qua một vlog, anh đã ghi lại trải nghiệm thưởng thức món Etag khi đến Philippines. Ảnh: IT. Mời độc giả theo dõi video " Mọi món ngon Việt Nam bỗng thu bé lại chỉ bằng đầu ngón tay". Nguồn: VTV24.