Mặc trễ nải trồng rau, hot girl khoe vòng 1 "ná thở"

Hot girl Angela Kuo là người mẫu ảnh khá có tiếng tại Đài Loan. Sở hữu chiều cao không mấy nổi trội 1m60, nặng 49kg, song bù lại, cô nàng có gương mặt ưa nhìn, thân hình săn chắc cùng vòng 1 cup G đầy đặn, vô cùng gợi cảm. (Ảnh: IGNV) Trước đây, cái tên Angela Kuo khá mờ nhạt với người dùng mạng. Kể từ khi tung bộ ảnh trong tạo hình nhân viên rửa xe, hot girl xứ Đài được nhiều người biết đến hơn. Hiện tính riêng trang Instagram cá nhân, Angela Kuo có hơn 700.000 người theo dõi. Mỗi bức hình, video cô đăng đều thu hút lượng lớn người “thả tim”, bình luận tương tác. Bộ ảnh mặc bikini rửa xe chưa “hạ nhiệt”, mỹ nhân sinh năm 1996 lại cho ra mắt loạt ảnh mặc trễ nải trồng rau. Giống như bộ ảnh trước, Angela Kuo lựa chọn trang phục không hề ăn nhập với bối cảnh xung quanh. Cụ thể, cô nàng đi giày thể thao, chọn bộ đồ trắng muốt, ngắn cũn làm từ chất liệu ren. Bình thường, công việc đồng áng đòi hỏi vận động liên tục, dễ bám bẩn nên hầu hết mọi người thường chọn trang phục dày dặn, kín đáo. Nhiều khi còn phải đeo kèm găng tay, ủng cao để bảo hộ. Mặc trang phục không phù hợp sẽ khó thao tác, ảnh hưởng đến quá trình làm việc. Chưa kể, nếu không cẩn thận còn có thể gây thương tích, đau đớn do giẫm phải mảnh chai hay gai nhọn. Vì vậy, cách mặc của Angela Kuo khiến nhiều người mỉa mai trồng rau chỉ là phụ, cố tình khoe vòng 1 căng tràn mới là mục đích chính. Nhận nhiều nhận xét tiêu cực song không vì thế mà Angela Kuo bận tâm. Cô nàng vẫn kiên trì theo đuổi gu thời trang gợi cảm. Angela chụp nhiều bộ ảnh thời trang “đốt mắt” đăng trên trang cá nhân. Ở đó, cô thường lên đồ với nội y, váy áo cắt xẻ mạnh tay. Nếu không tận dụng váy áo hở hang, Angela Kuo vẫn có muôn cách để thu hút sự chú ý. Cụ thể, cô nàng sẽ lựa chọn phụ kiện làm điểm nhấn, chọn góc máy để khoe vòng 1 to lớn hơn người. Cô nàng sở hữu gương mặt ngây thơ, body nóng bỏng được nhiều người yêu thích. Đây có thể là lý do dù ăn mặc gợi cảm quá đà, lượng người theo dõi trang cá nhân của Angela Kuo vẫn tăng đều. Mời độc giả xem thêm video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng. (Nguồn video: Yannews)

