Mặc quần tôn vòng 3, cô gái lộ vùng nhạy cảm nhìn phát ngại

Quần mặc váy là thiết kế được làm bằng chất liệu cotton co giãn tốt, có độ dài tới đùi. Chúng còn được gọi là quần bảo hộ bởi thường được chị em mặc bên trong váy, tránh để lộ vùng nhạy cảm trên cơ thể. (Ảnh minh họa) Do thường được mặc ở trong, quần mặc váy được thiết kế ôm sát nhằm tránh ảnh hưởng đến form dáng của trang phục bên ngoài. Chất liệu quần mặc váy thường mỏng nhẹ để không gây khó chịu, gò bó cho người dùng. Những chiếc quần mặc váy được dùng như món đồ bảo hộ không có gì đáng bàn. Vậy nhưng, thời gian gần đây nhiều chị em còn mạnh dạn sử dụng chúng như trang phục chính. Ưu điểm của cách mặc này là có thể khoe trọn vẻ đẹp hình thể, phô diễn đôi chân dài, đặc biệt là phần hông và đùi một cách chân thực. Mẫu quần này giúp phô diễn được đường cong cơ thể song lại không nhận được sự đồng tình của đám đông. Nhiều người cho rằng chúng chỉ nên mặc trong, làm đồ ngủ thay vì để diện xuống phố. Thực tế, không phải vô cớ khi người ta có ánh nhìn không mấy hài lòng khi các cô gái mặc kiểu quần này xuống phố. Thiết kế ôm sát của nó dễ gây ra tình huống lộ vùng nhạy cảm không mong muốn. Chiếc quần siêu ngắn đôi khi khiến người mặc trở nên phô phang, hở nguyên vòng ba khi dạo phố. Không chỉ vậy, do được may bằng chất liệu mềm nên khi mặc ra ngoài phố trông chúng khá suồng sã. Để diện quần bảo hộ tôn dáng mà không phản cảm, bạn gái nên chọn quần đứng dáng, chất liệu đủ dày để tăng khả năng che chắn, tránh gây vẻ ngoài thiếu chỉn chu. Bạn cũng nên chú ý cân đối độ dài của váy áo sao cho che kín quần mặc trong. Ngoài ra, bạn có thể biến tấu trang phục bằng cách buộc áo sơ mi ở eo để phần áo che bớt giúp trang phục kín đáo. Đặc biệt, thay vì chọn những chiếc quần bảo hộ có may viền ren, bạn nên chọn quần trơn. Chi tiết ren dễ khiến người khác liên tưởng đến những bộ đồ ngủ, không thích hợp để mặc ra đường.

