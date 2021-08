Lười tắm, ăn gỉ mũi... không ngờ lại có lợi cho sức khỏe

Dậy muộn: Một nghiên cứu chỉ ra rằng những người thức dậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức luôn có sức khỏe kém hơn so với những người ngủ nướng hoặc dậy muộn. Lý do là việc thức dậy nhờ tiếng chuông báo thức làm giảm hệ tiêu hóa, ảnh hưởng đến nhu cầu ăn uống và khiến cho việc trao đổi chất trong cơ thể kém đi. Căng thẳng. Stress là thủ phạm chính đằng sau nhiều vấn đề của sức khỏe. Nhưng căng thẳng ở mức độ nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn có thể giúp tăng cường tuần hoàn máu, tăng năng lượng và nhận thức cho cơ thể, tăng cường khả năng miễn dịch. Đừng để căng thẳng quá lâu gây ra những tác hại khó lường. Ăn kẹo. Thói quen xấu như ăn nhiều kẹo có thể gây nguy cơ cao cơ mắc bệnh tiểu đường... Nhưng cắt giảm hoàn toàn thực phẩm chứa đường như kẹo lại gây cảm giác thèm ăn hơn. Ăn kẹo khoảng 2 lần một tuần có khả năng giúp cơ thể chống viêm, giảm cân, giải tỏa stress và giúp trí não hoạt động minh mẫn hơn. Suy nghĩ tiêu cực. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người vừa có suy nghĩ tiêu cực lẫn tích cực luôn có sức khỏe tinh thần tốt hơn những người triệt tiêu hoàn toàn những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Lười tắm. Có không ít người rất ngại với việc tắm hàng ngày. Thói quen xấu này lại thực sự tốt cho làn da. Lý do là việc rửa ráy qua loa sẽ giúp giữ lại lớp dầu tự nhiên trên da, giúp da mềm mại và khỏe mạnh. Uống bia. Uống nhiều bia, rượu là thói quen xấu rất hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu uống bia ở mức độ vừa phải thì cũng có lợi cho sức khỏe. Nó giúp tăng cường cơ bắp và ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Thêm vào đó, uống bia với lượng phù hợp còn giúp loại bỏ độc tố bên trong cơ thể. Buôn chuyện: Theo các nhà nghiên cứu Đại học Rhode Island’s Brown, Mỹ, việc dành ra 20 phút nói chuyện phiếm về tin tức của những người khác giúp 96% mọi người xua đi cảm giác căng thẳng, áp lực và lo lắng trong 4 liền giờ sau đó. Việc buôn chuyện giúp não bộ tăng quá trình tiết ra các hoóc môn giúp tâm trạng bạn tốt hơn. Xì hơi: Có thể bạn không nhận thức được khi hành vi này xảy ra nhưng trên thực tế, cơ thể bạn giải phóng khí khoảng 14 lần mỗi ngày và khoảng 3-5 lần trong khi bạn ngủ. Như một quy luật, khoảng 6 giờ sau khi ăn, hệ tiêu hóa bắt đầu sản xuất carbon dioxide cùng metan và xì hơi là cách giúp cơ thể bạn loại bỏ chúng tránh gây đau bụng hoặc đầy hơi. Ăn gỉ mũi: Theo một số nghiên cứu, thói quen khủng khiếp và mất vệ sinh này thực sự có thể giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch. Các nhà khoa học còn cho rằng chất nhầy trong mũi rất giàu lợi khuẩn giúp ngăn ngừa vi khuẩn gây sâu răng dính vào răng. Vừa tắm vừa đi tiểu: Theo một nghiên cứu, có tới gần 75% người ít nhất từng một lần vừa thư giãn dưới dòng nước của vòi hoa sen vừa đi tiểu. Không có gì phải xấu hổ về điều này vì axit uric và amoniac trong tiểu có thể giúp bạn ngăn ngừa nhiễm nấm trên ngón chân. Hơn nữa, hành động này còn giúp bạn tiết kiệm nước và giấy vệ sinh. Ảnh: BS, IT. Mời độc giả xem video "Tác dụng của đậu xanh đối với sức khỏe". Nguồn: THHN.

Dậy muộn: Một nghiên cứu chỉ ra rằng những người thức dậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức luôn có sức khỏe kém hơn so với những người ngủ nướng hoặc dậy muộn. Lý do là việc thức dậy nhờ tiếng chuông báo thức làm giảm hệ tiêu hóa, ảnh hưởng đến nhu cầu ăn uống và khiến cho việc trao đổi chất trong cơ thể kém đi. Căng thẳng. Stress là thủ phạm chính đằng sau nhiều vấn đề của sức khỏe. Nhưng căng thẳng ở mức độ nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn có thể giúp tăng cường tuần hoàn máu, tăng năng lượng và nhận thức cho cơ thể, tăng cường khả năng miễn dịch. Đừng để căng thẳng quá lâu gây ra những tác hại khó lường. Ăn kẹo. Thói quen xấu như ăn nhiều kẹo có thể gây nguy cơ cao cơ mắc bệnh tiểu đường... Nhưng cắt giảm hoàn toàn thực phẩm chứa đường như kẹo lại gây cảm giác thèm ăn hơn. Ăn kẹo khoảng 2 lần một tuần có khả năng giúp cơ thể chống viêm, giảm cân, giải tỏa stress và giúp trí não hoạt động minh mẫn hơn. Suy nghĩ tiêu cực. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người vừa có suy nghĩ tiêu cực lẫn tích cực luôn có sức khỏe tinh thần tốt hơn những người triệt tiêu hoàn toàn những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Lười tắm. Có không ít người rất ngại với việc tắm hàng ngày. Thói quen xấu này lại thực sự tốt cho làn da. Lý do là việc rửa ráy qua loa sẽ giúp giữ lại lớp dầu tự nhiên trên da, giúp da mềm mại và khỏe mạnh. Uống bia. Uống nhiều bia, rượu là thói quen xấu rất hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu uống bia ở mức độ vừa phải thì cũng có lợi cho sức khỏe. Nó giúp tăng cường cơ bắp và ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Thêm vào đó, uống bia với lượng phù hợp còn giúp loại bỏ độc tố bên trong cơ thể. Buôn chuyện: Theo các nhà nghiên cứu Đại học Rhode Island’s Brown, Mỹ, việc dành ra 20 phút nói chuyện phiếm về tin tức của những người khác giúp 96% mọi người xua đi cảm giác căng thẳng, áp lực và lo lắng trong 4 liền giờ sau đó. Việc buôn chuyện giúp não bộ tăng quá trình tiết ra các hoóc môn giúp tâm trạng bạn tốt hơn. Xì hơi: Có thể bạn không nhận thức được khi hành vi này xảy ra nhưng trên thực tế, cơ thể bạn giải phóng khí khoảng 14 lần mỗi ngày và khoảng 3-5 lần trong khi bạn ngủ. Như một quy luật, khoảng 6 giờ sau khi ăn, hệ tiêu hóa bắt đầu sản xuất carbon dioxide cùng metan và xì hơi là cách giúp cơ thể bạn loại bỏ chúng tránh gây đau bụng hoặc đầy hơi. Ăn gỉ mũi: Theo một số nghiên cứu, thói quen khủng khiếp và mất vệ sinh này thực sự có thể giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch. Các nhà khoa học còn cho rằng chất nhầy trong mũi rất giàu lợi khuẩn giúp ngăn ngừa vi khuẩn gây sâu răng dính vào răng. Vừa tắm vừa đi tiểu: Theo một nghiên cứu, có tới gần 75% người ít nhất từng một lần vừa thư giãn dưới dòng nước của vòi hoa sen vừa đi tiểu. Không có gì phải xấu hổ về điều này vì axit uric và amoniac trong tiểu có thể giúp bạn ngăn ngừa nhiễm nấm trên ngón chân. Hơn nữa, hành động này còn giúp bạn tiết kiệm nước và giấy vệ sinh. Ảnh: BS, IT. Mời độc giả xem video "Tác dụng của đậu xanh đối với sức khỏe". Nguồn: THHN.