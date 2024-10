Loại rau chứa cả “vựa vitamin C”, tốt cho tiêu hóa, chống ung thư

Loại rau này cùng họ cải nhưng có những chiếc lá răng cưa, tua rua, tựa như váy xòe của nàng công chúa. Các nhà khoa học đã phân tích cho thấy rau cải mizuna có lượng calo thấp và chứa nhiều vitamin, khoáng chất như vitamin A, C, K, chất xơ và chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa Tăng cường sức khỏe mắt: Cải mizuna chứa một lượng khá lớn vitamin A. Nó cũng là một nguồn tốt để cung cấp lutein – một loại carotenoid có tính chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ tầm nhìn và sức khỏe mắt của bạn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc tăng lượng lutein có thể làm giảm nguy cơ rối loạn như thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Phòng chống ung thư: Việc đưa rau xanh vào chế độ ăn uống hằng ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Với rau cải mizuna, ngoài tác dụng phòng chống oxy hóa mạnh mẽ còn có tác dụng phòng chống ung thư. Bởi vì trong rau cải mizuna chứa thành phần chất glucosinolates, đây là loại chất có tác dụng chống ung thư trực tràng và phổi. Ngoài ra, thành phần chất này còn hỗ trợ bảo vệ các tế bào, ngăn chặn sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư. Ảnh minh họa Tăng cường hệ miễn dịch: rau cải mizuna chứa nhiều vitamin A và C rất tốt cho hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng. Đã có nhiều nghiên cứu cho rằng, việc thiếu vitamin C trong chế độ ăn uống sẽ dễ làm suy yếu hệ thống miễn dịch, khiến cơ thể dễ mắc bệnh hơn. Vì vậy nên bổ sung nhiều rau xanh, đặc biệt là rau cải mizuna để tăng cường và củng cố hệ thống miễn dịch. Ảnh minh họa Hỗ trợ đông máu: Đông máu là hiện tượng vô cùng cần thiết để ngăn ngừa sự chảy máu quá mức bằng cách tạo thành các cục máu đông và cho phép quá trình phục hồi bắt đầu. Sự thiếu hụt vitamin K có thể làm giảm quá trình này và có thể làm tăng lượng máu bị mất và dễ bị bầm. Ảnh minh họa Tốt cho xương: Cải mizuna chứa nhiều vitamin K liên quan đến sự hình thành xương bằng cách quản lý lắng đọng canxi trong cơ thể, giúp xương chắc khỏe và duy trì mật độ xương. Ảnh minh họa Chống oxy hóa: Các chất chống oxy hóa là các hợp chất làm việc bằng cách trung hòa các gốc tự do có hại , ngăn ngừa thiệt hại cho tế bào và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mizuna cũng chứa kaempferol – một hợp chất thực vật hoạt động như một chất chống oxy hóa và có liên quan đến vô số lợi ích sức khỏe. Kaempferol đã được chứng minh là ngăn chặn sự lan truyền của các tế bào ung thư, bảo vệ các tế bào khỏe mạnh và giảm chứng viêm mãn tính. Ảnh minh họa Cải mizuna có thể chế biến thành nhiều món ăn như các loại cải khác như: Mizuna xào tỏi, salad mizuna với thịt hun khói, canh mizuna với đậu hũ,.... Ảnh minh họa

