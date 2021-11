Loại rau bán đầy chợ Việt được người Nhật coi là "món ăn trường thọ"

Rau dền: Ở Việt Nam, rau dền vừa nhiều vừa rẻ bán đầy chợ nhưng người Nhật đặc biệt yêu thích loại rau này. (Ảnh minh họa: IT) Sở dĩ rau dền được gọi là " món ăn trường thọ" là vì nó chứa rất nhiều chất xơ, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ ruột và dạ dày, giữ ẩm cho ruột và đảm bảo nhu động ruột diễn ra trơn tru. Thứ hai là rau dền chứa rất ít calo, ăn nhiều cũng sẽ không ảnh hưởng đến cân nặng. Hơn nữa, lượng magie trong nó còn có tác dụng điều hòa lượng đường trong máu, rất tốt cho sức khỏe. Do chứa lượng sắt tương đối lớn nên rau dền còn được bào chế thành dịch truyền vào máu để thanh lọc máu tại Nigeria. Rau khoai lang: Loại rau này ở nhiều vùng quê Việt được bán với giá rất rẻ, có nơi còn đem làm thức ăn nuôi heo. Nhưng ở Nhật, đây là một loại rau ngon, đáng giá. Tờ Ettoday của Đài Loan từng đưa ra nhiều nghiên cứu cho thấy trong lá khoai lang có hàm lượng vitamin B6 cao gấp 3 lần, vitamin C 5 lần, vitamin B2 10 lần so với củ khoai lang thông thường. Do vậy, xét về độ dinh dưỡng, rau khoai lang còn vượt qua cả củ khoai. Rau khoai lang có thể trì hoãn sự lão hóa, chữa viêm khớp, thấp khớp, giúp nhuận tràng, thanh nhiệt, giải độc, ngừa bệnh ung thư... do đó xứng đáng được mệnh danh là "thứ rau trường thọ". Cà tím: Trong khẩu phần ăn của người Nhật Bản, có một loại rau vô cùng quen thuộc chính là cà tím. Người dân nước này luôn ưa chuộng những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng như cà tím. Nghiên cứu cho thấy, trong mỗi 100g cà tím, hàm lượng calo rất thấp, chỉ 25 calo. Nhưng chứa tới 1g protein, 0,2 gam chất béo, 6 gam carbohydrate, 3 gam chất xơ. Ngoài ra, cà tím cũng rất giàu axit folic, kali, vitamin K, vitamin C… Đặc biệt, trong một quả cà tím còn chứa 13 loại hợp chất phenolic có khả năng chống lại ung thư và hỗ trợ điều trị ung thư. Cà tím có khả năng phòng ngừa những căn bệnh ung thư vì nó còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, có tác dụng tiêu diệt các gốc tự do gây hại cho cơ thể. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cho thấy cà tím có chứa các chất chống oxy hóa, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm mức độ cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính. Chính vì những lợi ích sức khỏe tuyệt vời trên mà người Nhật rất yêu thích món cà tím. Mời độc giả xem thêm video: "Miền quê của những vườn rau hạnh phúc". Nguồn video: VTV24.

Rau dền: Ở Việt Nam, rau dền vừa nhiều vừa rẻ bán đầy chợ nhưng người Nhật đặc biệt yêu thích loại rau này. (Ảnh minh họa: IT) Sở dĩ rau dền được gọi là " món ăn trường thọ" là vì nó chứa rất nhiều chất xơ, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ ruột và dạ dày, giữ ẩm cho ruột và đảm bảo nhu động ruột diễn ra trơn tru. Thứ hai là rau dền chứa rất ít calo, ăn nhiều cũng sẽ không ảnh hưởng đến cân nặng. Hơn nữa, lượng magie trong nó còn có tác dụng điều hòa lượng đường trong máu, rất tốt cho sức khỏe. Do chứa lượng sắt tương đối lớn nên rau dền còn được bào chế thành dịch truyền vào máu để thanh lọc máu tại Nigeria. Rau khoai lang: Loại rau này ở nhiều vùng quê Việt được bán với giá rất rẻ, có nơi còn đem làm thức ăn nuôi heo. Nhưng ở Nhật, đây là một loại rau ngon, đáng giá. Tờ Ettoday của Đài Loan từng đưa ra nhiều nghiên cứu cho thấy trong lá khoai lang có hàm lượng vitamin B6 cao gấp 3 lần, vitamin C 5 lần, vitamin B2 10 lần so với củ khoai lang thông thường. Do vậy, xét về độ dinh dưỡng, rau khoai lang còn vượt qua cả củ khoai. Rau khoai lang có thể trì hoãn sự lão hóa, chữa viêm khớp, thấp khớp, giúp nhuận tràng, thanh nhiệt, giải độc, ngừa bệnh ung thư... do đó xứng đáng được mệnh danh là "thứ rau trường thọ ". Cà tím: Trong khẩu phần ăn của người Nhật Bản, có một loại rau vô cùng quen thuộc chính là cà tím. Người dân nước này luôn ưa chuộng những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng như cà tím. Nghiên cứu cho thấy, trong mỗi 100g cà tím, hàm lượng calo rất thấp, chỉ 25 calo. Nhưng chứa tới 1g protein, 0,2 gam chất béo, 6 gam carbohydrate, 3 gam chất xơ. Ngoài ra, cà tím cũng rất giàu axit folic, kali, vitamin K, vitamin C… Đặc biệt, trong một quả cà tím còn chứa 13 loại hợp chất phenolic có khả năng chống lại ung thư và hỗ trợ điều trị ung thư. Cà tím có khả năng phòng ngừa những căn bệnh ung thư vì nó còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, có tác dụng tiêu diệt các gốc tự do gây hại cho cơ thể. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cho thấy cà tím có chứa các chất chống oxy hóa, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm mức độ cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính. Chính vì những lợi ích sức khỏe tuyệt vời trên mà người Nhật rất yêu thích món cà tím. Mời độc giả xem thêm video: "Miền quê của những vườn rau hạnh phúc". Nguồn video: VTV24.