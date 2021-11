Kinh dị món nòng nọc hấp lá chuối - đặc sản của Thái Lan

Du lịch đến Thái Lan, du khách chỉ cần hỏi Muak Huak thì ai cũng biết. Đây chính là món nòng nọc hấp lá chuối. Thông thường, món nòng nọc này sẽ được dùng kèm với nước mắm lên men có tên là Pla Raa. Đối với người Thái, đây là một đặc sản hấp dẫn thơm ngon, nhưng với người nước ngoài thì ngược lại, nhiều người không dám đụng đũa ngay khi thấy đĩa nòng nọc ếch được dọn ra. Muak Huak có nguồn gốc từ Isan, miền đông bắc Thái Lan, nhưng bây giờ nó được bày bán ở rất nhiều nơi. So với những món ăn khác ở Thái thì Muak Huak có giá thành không rẻ, đặc biệt chỉ có trong mùa mưa. Đây là mùa mà ếch sinh sản rất nhiều nên mới có thể thưởng thức được Muak Huak. Cách chế biến món ăn kinh dị này là nòng nọc trộn với sả, ớt, thì là, lá húng quế, rau thơm, gia vị, sau đó được bọc trong lá chuối rồi nướng bằng than củi. Nghe tả có vẻ rất hấp dẫn, mùi thơm cũng quyến rũ nhưng khi nhìn cận cảnh món ăn này thì nhiều người rất sợ hãi. Ở Thái Lan, Muak Huak thường được ăn cùng với xôi (khao niao). Nòng nọc ếch được nhận xét rằng có vị như thịt xay, mềm mịn vì chúng chưa có xương. Nếu không ăn được nòng nọc ếch thì thực khách có thể gọi cách món ếch khác như đùi ếch chiên giòn, lẩu ếch, ếch hầm cà ri…(Ảnh minh họa: IT)



Nguồn video: THĐT.