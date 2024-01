Kích thích huyệt đạo hiệu quả với bệnh nhân đau đầu

Kích thích tâm điểm có hiệu quả kỳ diệu



Đau đầu và co thắt mạch máu có quan hệ trực tiếp với nhau. Tim có biểu hiện khác thường sẽ chi phối sự biến đổi của mạch máu, ảnh hưởng não bộ gây đau đầu. Vì vậy, kích thích huyệt đạo trên Tâm bào kinh có quan hệ trực tiếp với tạng Tâm, không những có thể khôi phục công năng tim, còn hạn chế đau đầu. Tâm điểm và huyệt Đại lăng có hiệu quả kỳ diệu đối với các loại đau đầu.

Ngoài ra, dựa vị trí và tình trạng đau đầu, có thể chọn huyệt kích thích khác nhau.

Toàn bộ đầu đều đau, kích thích điểm trước đầu. Đau ở giữa đầu, kích thích điểm đỉnh đầu. Đau phía sau đầu, kích thích điểm sau đầu. Đau ở hai bên đầu, kích thích điểm bên đầu. Đau đầu do ăn uống quá mức hoặc say rượu gây ra, kích thích điểm trước đầu.

Phương pháp kích thích là dùng vật nhọn để kích thích mạnh, sau nhiều lần lặp đi lặp lại có thể hạn chế đau đầu, khôi phục đầu óc thanh thoát.

Dùng 5 - 10 que tăm hay đuôi nhọn kẹp tóc, kích thích 7 - 10 lần.

Cường độ kích thích phụ thuộc triệu chứng, càng nặng kích thích càng mạnh. Nếu bỗng nhiên đau đầu khi đi đường hay trong hội nghị, có thể kích thích huyệt cả hai tay.

Nếu sau khi kích thích mạnh mà vẫn không thể làm giảm đau, cần nghi ngờ có bệnh bên trong đầu, lúc đó nên đến bệnh viện để kiểm tra.

Đủ các nguyên nhân gây đau đầu

Ðau đầu là cảm giác đau ở một trong ba khu vực khác nhau: Đau ở ngay phía trên hai mắt, hai tai; đau ở phía sau gáy; đau ở vùng trên của cổ. Nguyên nhân của đau đầu được chia ra làm hai loại:

Ðau đầu nguyên phát: Đau nhưng không kèm các triệu chứng quan trọng của chứng bệnh gì liên quan.

Ðau đầu do căng thẳng: Là loại thường gặp nhất, khoảng 90% người trưởng thành có loại nhức đầu này, nhất là ở phụ nữ.

Biểu hiện thường đau khởi phát từ gáy, vùng trên cổ, đau thắt hoặc tức, cảm giác như đầu bị quấn băng chặt, nhất là vùng chân mày hai bên mắt. Cường độ đau thường nhẹ (không ảnh hưởng nhiều hoạt động) và đau thường có ở cả hai bên đầu.

Triệu chứng này thường kéo dài, ít khi kèm theo triệu chứng khác như buồn nôn, nôn, rối loạn về thị giác hay khứu giác (nhìn hay ngửi). Hầu như các cơn đau đầu này xảy ra rời rạc, nhưng cũng có thể thường xuyên mỗi ngày ở một số bệnh nhân. Đa số bệnh nhân vẫn sinh hoạt bình thường.

Cơn đau nửa đầu Migraine: Thường gặp thứ hai sau đau đầu do căng thẳng, gặp cả ở người lớn và trẻ em. Trước tuổi dậy thì, tỷ lệ nam và nữ bị chứng đau đầu này như nhau, nhưng qua giai đoạn này, ưu thế nghiêng về nữ nhiều hơn (ở nam giới là 6%, nữ giới 18%). Bệnh thường không được chẩn đoán, hay chẩn đoán nhầm với đau đầu do căng thẳng, đau đầu do viêm xoang, cho nên khá nhiều người bị đau đầu kiểu này không được điều trị thích đáng.

Biểu hiện là những cơn đau đầu kinh niên tái đi tái lại, đau dữ dội, có tính chất đập theo nhịp mạch (mạch máu) xuất hiện thành từng cơn, chỉ ở một bên thái dương (cũng có khi đau ở vùng trán, quanh mắt, vùng gáy), nhưng trong cơn đau có những lúc đau xuất hiện cả hai bên đầu (khoảng 1/3 thời gian đau).

Một cơn đau điển hình kéo dài khoảng 4 giờ đến 3 ngày. Có khi đau bên phải, cũng có khi bên trái (đối với những chứng đau đầu mà chỉ ở một bên thì phải coi chừng do bệnh lý nào đó gây ra, có thể nguy hiểm đến tính mạng, ví dụ có khối u trong não).

Cơn đau nửa đầu thuần túy thường tăng lên theo các vận động hàng ngày của bệnh nhân, như khi leo cầu thang. Ðau thường kèm theo buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, da tím, tay chân lạnh, sợ ánh sáng, sợ âm thanh.

Ðau đầu từng đợt (đau đầu histamine, đau đầu Horton): Chiếm khoảng 0.1% dân số, chủ yếu là nam giới (chiếm 85%). Bệnh có thể xuất hiện từ khi con nhỏ, tuổi trung bình bị bệnh 28 - 30.

Triệu chứng là loại đau đầu kéo dài mỗi đợt chừng vài tuần đến vài tháng, giữa mỗi đợt là khoảng thời gian trống, bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng, kéo dài cũng khoảng vài tháng. Trong mỗi đợt như vậy, cơn đau điển hình thường xảy ra một đến hai lần mỗi ngày, hoặc có thể hơn.

Mỗi cơn kéo dài khoảng 30 phút đến 90 phút. Cơn đau có xu hướng xảy ra cùng thời điểm trong ngày, và thường làm bệnh nhân thức giấc khi đang ngủ say vào nửa đêm. Ðau rất dữ dội, ở một bên quanh hố mắt hay thái dương. Có người cảm thấy cơn đau như bị một vật nhọn và nóng đâm vào mắt. Mũi và mắt bên đau có thể sưng đỏ, xung huyết, chảy nước.

Khác với đau nửa đầu, chứng đau này làm bệnh nhân rất khó chịu, bứt rứt, tối không ngủ được, thường gặp nhiều ở nam giới hơn.

Ðau đầu thứ phát là triệu chứng của bệnh nào đó, đau do một bệnh cụ thể gây ra, từ nặng như u não, chấn thương sọ não, viêm màng não, xuất huyết dưới màng nhện, đến mức độ nhẹ hơn (và thường gặp hơn) như: Đau đầu do ngưng uống cà phê, cao huyết áp, viêm xoang.

Ở nhiều bệnh nhân, chứng đau đầu lại do nhiều nguyên nhân gây ra, có thể một đau đầu nguyên phát (do căng thẳng chẳng hạn) hay một đau đầu thứ phát làm khởi phát cơn đau đầu migraine.

Nguyên nhân có thể do bệnh có tính mạch máu như cao huyết áp, do độc tố tích tụ trong máu như trúng độc oxit cacbon; do sốt; do bệnh gần đầu như mắt, mũi, răng và bệnh ở đầu như phù não...

Đặc biệt, đau đầu do bệnh các bộ phận trong đầu gây nên. Bệnh phát sẽ có các triệu chứng hoa mắt, ù tai, ợ…

Lương y Hoàng Duy Tân (Nguyên Phó chủ tịch Hội Đông Y Đồng Nai)