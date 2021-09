Khó tin chi tiết tưởng thừa trên đồ vật, hóa ra có thể cứu mạng

Lỗ nhỏ trên nắp bút. Nhiều người có thói quen cắn nắp bút, đặc biệt là trẻ nhỏ. Tuy nhiên, thói quen này tiềm ẩn mối nguy hóc dị vật, khiến trẻ không thể thở được. Chi tiết nhỏ trên đồ vật tưởng thừa này được tạo ra nhằm tạo lỗ thông khí. Nhờ vậy, có thể cứu mạng trong tình huống nguy hiểm. Túi nhỏ trên quần jean. Mẫu quần jean thường được thiết kế 1 túi nhỏ bên cạnh chiếc túi lớn. Diện tích nhỏ của nó khiến nhiều người nhầm tưởng chỉ mang mục đích trang trí. Thực tế, những người đầu tiên mặc quần jean là công nhân. Họ thường xem giờ nên chiếc túi ra đời, để đựng riêng những chiếc đồng hồ. Ngày nay, chiếc túi vừa có ý nghĩa thời trang vừa hữu ích trong việc đựng các loại tiền xu. Phần vải thừa khi mua trang phục mới. Quần áo mới thường được đính kèm 1 phần vải nhỏ cùng màu. Mục đích của những mẩu vải này là để bạn kiểm tra phản ứng quần áo với bột giặt, chất tẩy rửa đang dùng. Điều này rất cần thiết với những loại quần áo đắt tiền. Nó cho biết sản phẩm có thích hợp với xà phòng giặt, bị phai màu hay nhăn nheo hay không. Vết lõm trên bình sữa. Giống như tất cả các thực phẩm tươi sống, sữa sẽ hỏng sau một thời gian. Lúc này, sữa sẽ tạo khí khiến phần chai bị phình to. Chính vì vậy, nhà sản xuất đặc biệt thiết kế phần lõm để hấp thụ áp suất từ các chất khí. Điều này cũng hữu ích nếu bạn cần làm đông sữa, sữa sẽ nở ra khá nhiều khi ở trong tủ đông. Nếu không có vòng tròn nhỏ đó thì sữa sẽ nổ sau khi hỏng. Lỗ nhỏ trên thân giày. Hai lỗ nhỏ trên thân giày được thiết kế không phải để “làm cảnh”. Nó có tác dụng giúp cho đôi giày chặt hơn. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều bỏ nó mà chỉ để tâm đến hàng lỗ chạy dọc phần thân. Cục bông trên mũ len. Cục bông trên mũ len có ý nghĩa thẩm mĩ, giúp món đồ trở nên thời trang hơn. Ngoài ra, sự xuất hiện của nó còn mang ý nghĩa bảo vệ. Thời xưa, các thủy thủ Pháp thường dùng mũ có gắn quả bông để bảo vệ đầu không bị đập vào trần nhà thấp ở boong tàu khi có biển động. Lỗ nhỏ trên chảo. Lỗ nhỏ trên chảo dùng để treo chúng lên tường. Bên cạnh đó, nó cũng rất hữu ích để đựng dụng cụ nấu bếp khi cần thiết. Nhờ vậy, căn bếp không bị bừa bộn. Lỗ nhỏ trên ổ khóa. Lỗ nhỏ này được thiết kế nhằm mục đích thoát nước cho ổ khóa, bảo vệ chúng khỏi rỉ sét hay tắc bởi vật cặn. Nó cũng là vị trí thích hợp để bạn tra dầu cho khóa, giúp khóa trở nên trơn tru hơn. Lề sách. Trước đây, các nhà văn thường rất tiết kiệm giấy khi viết. Sau đó họ nhận ra chuột thường gặm phần gáy sách. Điều này khiến những thông tin hữu ích bị mất đi. Để giữ an toàn cho nội dung chính, phần lề sách từ đó được ra đời. Ảnh: IT Mời độc giả xem video: Tác dụng của đậu xanh đối với sức khỏe. Nguồn: Hanoitv

