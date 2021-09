Nude tập yoga dưới suối, cô giáo gây sốt vì vóc dáng cực nuột

Hạ Mễ Nhã hay còn gọi là Miya là một trong những cô giáo dạy yoga nổi tiếng ở Đài Loan. Cô nàng không chỉ sở hữu thân hình đẹp chuẩn mực, không chút mỡ thừa nào mà còn xinh đẹp không thua gì ca sĩ, diễn viên. Mới đây, Hạ Mễ Nhã tung ra bộ ảnh nude tập yoga dưới nước khiến các học viên và nhiều người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Hạ Mễ Nhã bắt đầu tập yoga từ cách đây 6 năm. Từ đó, cô nàng đam mê và chính thức đi theo nghiệp làm huấn luyện viên, giáo viên của bộ môn này. Học viên của cô giáo hot girl lên đến hàng chục ngàn người. Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch nên Hạ Mễ Nhã chọn làm huấn luyện viên yoga tại nhà. Cô thường xuyên chia sẻ những clip tập luyện của mình trên trang cá nhân. Để có được body chuẩn như hiện tại với số đo 3 vòng quyến rũ, Hạ Mễ Nhã đã phải tập luyện yoga 6 tiếng mỗi ngày. Với phương châm “không có gì không thể làm được, chỉ có muốn làm hay không”, Hạ Mễ Nhã thường nhấn mạnh với học viên rằng, muốn có thân hình đẹp thì phải khổ luyện. Cũng chính nhờ sự khổ luyện này, Hạ Mễ Nhã sở hữu thân hình cực kỳ đẹp. Khuôn ngực săn chắc đầy đặn, vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa, eo phẳng lỳ, vòng ba căng tròn, nẩy nở. Ngoài dạy yoga, Hạ Mễ Nhã cũng theo đuổi cả các bộ môn khác như yoga trên không và Pilates. Do tập luyện tới 6 tiếng một ngày, Hạ Mễ Nhã thường mix đồ tập cùng với các trang phục khác của mình cho tiện. Với lợi thế hình thể, cô giáo yoga thường xuyên diện đồ khoe vòng eo săn chắc của mình, khiến rất nhiều cô gái trẻ ao ước. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video "Kim Lý tập thể dục tại nhà". Nguồn FBNV

Hạ Mễ Nhã hay còn gọi là Miya là một trong những cô giáo dạy yoga nổi tiếng ở Đài Loan. Cô nàng không chỉ sở hữu thân hình đẹp chuẩn mực, không chút mỡ thừa nào mà còn xinh đẹp không thua gì ca sĩ, diễn viên. Mới đây, Hạ Mễ Nhã tung ra bộ ảnh nude tập yoga dưới nước khiến các học viên và nhiều người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Hạ Mễ Nhã bắt đầu tập yoga từ cách đây 6 năm. Từ đó, cô nàng đam mê và chính thức đi theo nghiệp làm huấn luyện viên, giáo viên của bộ môn này. Học viên của cô giáo hot girl lên đến hàng chục ngàn người. Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch nên Hạ Mễ Nhã chọn làm huấn luyện viên yoga tại nhà . Cô thường xuyên chia sẻ những clip tập luyện của mình trên trang cá nhân. Để có được body chuẩn như hiện tại với số đo 3 vòng quyến rũ, Hạ Mễ Nhã đã phải tập luyện yoga 6 tiếng mỗi ngày. Với phương châm “không có gì không thể làm được, chỉ có muốn làm hay không”, Hạ Mễ Nhã thường nhấn mạnh với học viên rằng, muốn có thân hình đẹp thì phải khổ luyện. Cũng chính nhờ sự khổ luyện này, Hạ Mễ Nhã sở hữu thân hình cực kỳ đẹp. Khuôn ngực săn chắc đầy đặn, vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa, eo phẳng lỳ, vòng ba căng tròn, nẩy nở. Ngoài dạy yoga, Hạ Mễ Nhã cũng theo đuổi cả các bộ môn khác như yoga trên không và Pilates. Do tập luyện tới 6 tiếng một ngày, Hạ Mễ Nhã thường mix đồ tập cùng với các trang phục khác của mình cho tiện. Với lợi thế hình thể, cô giáo yoga thường xuyên diện đồ khoe vòng eo săn chắc của mình, khiến rất nhiều cô gái trẻ ao ước. Ảnh: IT. Mời độc giả xem v ideo "Kim Lý tập thể dục tại nhà". Nguồn FBNV