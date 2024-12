Hot girl “đẹp như tranh vẽ”, thường xuyên mặc táo bạo

Mới đây, hot girl Soon Ne gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cởi bung cúc áo khoe vòng một gợi cảm. Soon Ne sở hữu vòng một căng đầy, eo nhỏ nhắn cùng vòng ba nảy nở, gương mặt xinh đẹp. Tờ Sohu (Trung Quốc) khen ngợi hot girl người Hàn Quốc đẹp như tranh vẽ với body lẫn gương mặt đều đẹp hoàn hảo. Vóc dáng thon thả gợi cảm của Soon Ne khiến nhiều người phải ghen tỵ. Hot girl người Hàn Quốc thường xuyên ăn mặc gợi cảm. Cô nàng chăm diện bikini khoe hình thể nóng bỏng.Hot girl xinh đẹp cao 1m66, nặng 45 kg. Dù mặc váy bó sát hay quần jean đơn giản, cô nàng đều thu hút sự chú ý. Soon Ne khéo chọn váy áo tôn lợi thế hình thể khi xuống phố. Theo Sohu, hot girl người Hàn Quốc có cuộc sống đời thường rất thú vị. Khi rảnh rỗi, cô nàng thường đến thư viện để đọc sách, cùng bạn uống cafe vào những buổi chiều. Người đẹp thường xuyên tập yoga để cơ thể khỏe mạnh và năng động. Soon Ne hiện tại có hơn 500.000 fan trên Instagram. Xem video: "Ngắm “vẻ đẹp không góc chết” của hot girl Nga xinh như búp bê"

