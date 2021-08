Hành trình đi sinh của Võ Hạ Trâm mùa dịch, gồm cả test COVID

Theo ca sĩ Võ Hạ Trâm, c ô mở đầu ngày mới, 6h30 sáng đã thức dậy để kịp làm một số việc trước khi vào bệnh viện sinh con. Do cô ở tình trạng nước ối nhiều, xương chậu quá hẹp trong khi em bé "khá to" nên bác sĩ chỉ định phải sinh mổ để an toàn cho hai mẹ con.