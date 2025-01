Giật mình món ăn “âm thầm bào mòn” sức khỏe đường ruột

Sức khỏe đường ruột tuyệt đối không thể chủ quan. Ngày nay khi cuộc sống ngày càng bận rộn, nhiều người rất lơ là trong việc ăn uống. Ảnh minh họa Thiếu kiến thức về dinh dưỡng và ưa thích sự tiện lợi đã khiến chúng ta tiêu thụ nhiều thực phẩm gây hại cho sức khỏe đường ruột. Ảnh minh họa Thức ăn nhanh: Do thành phần ít chất xơ, nhiều chất béo và đường nên những thực phẩm này gây ra tác động tiêu cực đến sức khỏe đường ruột. Ảnh minh họa Thực phẩm chứa nhiều đường: Chất làm ngọt nhân tạo tác động tiêu cực đến hệ vi sinh vật đường ruột. Môi trường chứa nhiều đường khiến vi khuẩn có hại sinh sôi, nảy nở, giảm vi khuẩn có lợi. Đường còn liên quan đến tình trạng viêm, kích ứng đường tiêu hóa. Ảnh minh họa Thức ăn quá mặn: Chế độ ăn nhiều natri có thể dẫn đến tăng mô và viêm ruột, quá nhiều natri có thể làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột. Ảnh minh họa Sử dụng rượu, bia kéo dài và với lượng nhiều có thể làm thay đổi sự đa dạng của ruột, tăng tính thấm và tăng viêm. Ảnh minh họa Thực phẩm giàu chất béo bão hòa: Mặc dù là nguồn cung cấp protein dồi dào, nhưng các loại thịt chế biến sẵn như thịt xông khói hoặc xúc xích được biết là có khả năng gây ra các vấn đề cho sức khỏe đường ruột do hàm lượng chất béo bão hòa tương đối nhiều. Ảnh minh họa Thực phẩm chiên gây hại cho sức khỏe đường ruột ở nhiều mức độ. Thịt chiên rán làm tăng nội độc tố trong ruột và viêm hệ thống bằng cách ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật đường ruột. Ảnh minh họa Sữa là một trong những thực phẩm hàng đầu gây khiến khó tiêu, ợ chua. Nguyên nhân là do một số người không có đủ lactase - loại men giữ vai trò “bẻ gãy” đường lactose có trong sữa. Ảnh minh họa Để tăng cường sức khỏe đường tiêu hóa, chuyên gia khuyên ngoài chế độ dinh dưỡng cân bằng, hạn chế thực phẩm có hại thì nên tăng cường thực phẩm tốt như rau xanh, trái cây, uống đủ nước, chất béo lành mạnh, thực phẩm giàu probiotic... Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần giúp tầm soát, phát hiện và điều trị bệnh đường tiêu hóa. Ảnh minh họaXem video: WHO thông tin chính thức về dịch bệnh HMPV tại Trung Quốc

