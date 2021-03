Diện sơ mi, gái xinh hóa “thảm họa thời trang” vì lộ nguyên vòng 1

Sơ mi trắng là items quen thuộc, có trong tủ đồ của hầu hết các cô gái. Thiết kế khá dễ mặc, nhiều cách biến tấu phù hợp với môi trường công sở, xuống phố hay party. Mặc chiếc áo tinh khôi song không ít cô nàng bỗng dưng hóa “thảm họa thời trang”, trở thành tâm điểm chú ý. Lỗi phổ biến khi mặc áo sơ mi là mặc áo để lộ vòng 1 ngồn ngộn. So với ngực lép, những cô nàng khuôn ngực đầy đặn dễ “bức tử” áo sơ mi như thế này. Không cần cắt xẻ hở hang, những cô nàng này bỗng chốc trở thành tâm điểm khi o ép, khiến vòng 1 như chực “xổ” ra. Lỗi mặc áo quá chật lại bó sát cũng khiến người mặc mất đi vẻ thanh lịch vốn có của sơ mi trắng. Chưa hết, “thảm họa” này còn khiến cúc dễ tuột, xô dáng. Muốn tránh hớ hênh, chị em nên chọn áo phù hợp với phom người. Đôi khi bạn cũng cần cân nhắc bởi có nhiều thiết kế bị co lại sau khi giặt. Bên cạnh kiểu áo chật toàn thân, không ít chị em muối mặt bởi lộ ngực qua khe hở của áo sơ mi. Để khắc phục, bạn gái nên mua cúc bấm hoặc khâu chỗ bị lộ ra. Cách nhanh nhất là dùng băng dính hai mặt, dính phần viền áo bị lộ ra lại với nhau. Chọn sai màu nội y đi cùng với áo trắng cũng khiến người nhìn “nóng mặt”. Một trong những lỗi dễ khiến người mặc rơi vào cảnh hớ hênh nhất là cởi cúc áo quá sâu. So với cách “phổ thông” chị em công sở thường mặc, cách phối đồ này khiến người mặc khoe được khuôn ngực lấp ló hấp dẫn. Dễ mua, lại phô được lợi thế cơ thể nên nó nhanh chóng trở thành trend, được nhiều chị em sành mốt bắt nhịp. Tuy nhiên, công thức phối đồ này chỉ đẹp khi người mặc sexy vừa đủ. “Cởi” quá có thể khiến người mặc sa đà vào khoe thân phản cảm. Không chỉ người “non tay”, ngay cả những hotgirl sành mốt như Mon 2K cũng “vấp” khi phô diễn đường cong cơ thể. Mặc áo sơ mi song lại hở “toang hoác”, lộ nguyên vòng 1, Ngân 98 từng nhận không ít “gạch đá”. Tốt nhất, bạn không nên cởi quá 3 cúc áo tính từ cổ áo trở xuống. Quy tắc phối này không chỉ giúp người mặc giữ nét thanh lịch mà còn hạn chế tối đa lỗi “lộ hàng” khi cúi người. Ảnh: Internet.

