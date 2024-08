Đặc sản từ kiến vàng, nhìn kỳ dị nhưng ăn là nghiền

Kiến vàng là loại kiến có màu đỏ hoặc hơi vàng, thường làm tổ trên cây hoặc ở vùng núi, rừng. Không chỉ có tác dụng trừ sâu hại cây ăn trái, bảo vệ ruộng vườn mà kiến vàng còn được người dân tận dụng để chế biến thành gia vị, sử dụng để chế biến những món ăn độc đáo. Ảnh: Báo Vĩnh Long Đặc sản từ kiến vàng phải kể đến món Bò Bảy Núi nướng kiến vàng có nguồn gốc từ lâu tại Bảy Núi khi ở đây còn hoang sơ. Ảnh: @chillangiang.nongsan Để làm món này, người ta sẽ lựa mua thịt bò thật tươi rồi dùng một cây sào thật cao để treo miếng thịt bò vào ổ kiến vàng trên cây. Đợi đến khi kiến ăn nát thịt bò thì đem xuống thái thành từng tảng to và nướng lên. Ảnh: @chillangiang.nongsan Sau khi thịt chín tới thì thái từng miếng nhỏ vừa ăn. Thịt bò thơm mềm, mọng nước chấm cùng muối tiêu chanh chua chua mặn mặn giúp món ăn càng thêm dậy vị. Ảnh: Bách hoá xanh Ngoài bò nướng kiến vàng thì lẩu kiến vàng cũng là món đặc sản độc nhất vô nhị ở vùng Bảy Núi - An Giang. Nguyên liệu để chế biến món ăn này khá dân dã, gồm có kiến vàng, thịt gà hoặc thịt bò, thịt vịt, mắm bồ hóc, lá mắc mật, lá giang…Ảnh: Bách hoá xanh Nhờ nguyên liệu đặc biệt, lại được nêm nếm theo công thức riêng nên lẩu kiến vàng có hương vị rất lạ, khiến ai ăn vào cũng phải xuýt xoa. Ngoài thơm ngon, món lẩu kiến vàng còn vô cùng bổ dưỡng do được nấu từ những thành phần tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những ai bị bệnh tiểu đường. Ảnh: Bách hoá xanh Ngoài các món trên, đu đủ giã kiến vàng cũng là món đặc sản từ kiến vàng độc đáo của người dân xứ Êđê. Tổ kiến vàng được bắt từ trên ngọn cây cao, sau đó ngâm vào nước, giũ sạch kiến, tiếp tục ngâm vào nước ấm để loại bỏ tạp chất. Sau đó, kiến vàng được trộn với đu đủ bào sợi và nêm chút muối, ớt bột. Ảnh: Bách hoá xanh Gỏi giòn giòn, cay cay của ớt bột, mằn mặn của muối và vị chua chua đặc trưng của kiến tạo nên nét độc đáo cho món ăn này, càng ăn càng muốn ăn thêm. Điều vô cùng thú vị là món đu đủ giã nhuyễn có tác dụng giải nhiệt rất hiệu quả. Ảnh: Bách hoá xanh Bò một nắng muối kiến vàng có lẽ là món ăn nổi tiếng nhất khi nhắc đến kiến vàng. Để làm nên món ăn đặc trưng này, người ta sẽ chọn phần thịt ngon nhất là đùi và bắp của những con bò tơ. Sau đó, đem đi ướp cùng những gia vị đặc biệt như ớt, sả,... và phơi thịt bò dưới nắng to trong 1 ngày. Lúc này, thịt sẽ se lại và tạo thành một màu nâu đỏ rất đẹp mắt. Ảnh: Bách hoá xanh “Linh hồn” của món ăn này không thể không kể đến là muối kiến vàng. Thịt bò tơ một nắng mềm mềm, ngòn ngọt khi nướng chín chấm cùng muối kiến vàng chua cay tạo nên hương vị thơm ngon. Ảnh: Bách hoá xanhXem video: Khóc thét với những món ăn được tạo hình vô cùng “độc lạ”

