Đặc sản nhất định phải nếm thử khi về thăm quê Bác Hồ

Nhắc đến đặc sản ở Nghệ An thì không thể thiếu món lươn xứ Nghệ. Những món ăn từ lươn như cháo lươn, lươn nướng, súp lươn, miến lươn…được chế biến rất đa dạng và có hương vị riêng, rất được lòng du khách. Ảnh: Giadinhvietnam. Món lươn nướng thơm ngon, với những miếng thăn lươn được dàn mỏng, tẩm ướp với cốt nghệ, sả, ớt... bên trong có thêm sợi mỡ mỏng được cuộn cùng thịt lươn. Ảnh: Zing. Bánh bèo là món ngon nổi tiếng trong ẩm thực của người dân xứ Nghệ. Bánh bèo Nghệ An thường được làm từ bột lọc với nhân tôm thịt, xào lên cùng hành mỡ và ăn với rau mùi. Ảnh: nauankhongkho.vn. Nhút Thanh Chương được ví như “Kim chi xứ Nghệ”. Món nhút Thanh Chương thường được làm từ quả mít non gọt vỏ, loại bỏ hạt được thái mỏng ra, ngâm nước gạo cho thật trắng, một ngày sau vớt ra trộn lẫn với các lá gia vị và đem muối. Ảnh: Người Lao Động. Quá trình muối nhút phải nén chặt bằng phên tre, chặn gạch, sao cho nhút không nổi lên mặt nước và bị thâm đen. Sau khi muối chín được vắt khô chấm ăn, làm nộm, xào với thịt hoặc nấu canh chua…Ảnh minh họa. Cháo canh là một đặc sản khác của xứ Nghệ được nhiều người yêu thích. Cháo canh Nghệ An được làm từ bột mì và cắt thành sợi lớn như sợi bánh canh. Khi nồi nước hầm xương đã được hầm nhừ, người nấu thả sợi mì đã chần qua, cho thêm tôm, thịt băm đã xào với hành khô,...tạo nên hương vị món ăn hấp dẫn khó tả. Ảnh: cachnauan.vn. Bánh mướt là một đặc sản dễ tìm ở Nghệ An. Thoạt nhìn, món ăn này trông giống bánh cuốn của miền Bắc. Món bánh này nổi tiếng nhất ở huyện Diễn Châu. Ảnh minh họa. Bánh ngào hay còn gọi là bánh mật là loại bánh đặc sản dân dã của người dân xứ Nghệ. Ảnh: Thegioiamthuc.com. Bánh đa xúc hến là món nhậu quen thuộc của người dân xứ Nghệ. Hến được lấy từ dòng sông Lam đem đi tách vỏ, xào cùng mỡ hành, béo ngậy và thơm lừng. Ảnh: Reviewnao.com. Nhắc đến bánh đa miền Trung, nhiều người nhớ ngay đến bánh đa Đô Lương của xứ Nghệ. Người làm bánh đem tỏi, ớt, hạt tiêu... giã nhuyễn, trộn đều với bột gạo, tạo nên vị cay nồng, đậm đà của chiếc bánh. Bánh đa Đô Lương có thể chấm với các loại nước xốt, ăn kèm với lươn cay, bánh mướt,...Ảnh: Zing. Cá mát sông Giăng bắt về thường được đem kho tương hoặc nướng. Đây là món ăn dân dã thơm ngon nức tiếng ở xứ Nghệ. Ảnh minh họa. Mời độc giả xem thêm video: Món ăn ngon từ... úp nồi (Nguồn video: THĐT)

Nhắc đến đặc sản ở Nghệ An thì không thể thiếu món lươn xứ Nghệ. Những món ăn từ lươn như cháo lươn, lươn nướng, súp lươn, miến lươn…được chế biến rất đa dạng và có hương vị riêng, rất được lòng du khách. Ảnh: Giadinhvietnam. Món lươn nướng thơm ngon, với những miếng thăn lươn được dàn mỏng, tẩm ướp với cốt nghệ, sả, ớt... bên trong có thêm sợi mỡ mỏng được cuộn cùng thịt lươn. Ảnh: Zing. Bánh bèo là món ngon nổi tiếng trong ẩm thực của người dân xứ Nghệ. Bánh bèo Nghệ An thường được làm từ bột lọc với nhân tôm thịt, xào lên cùng hành mỡ và ăn với rau mùi. Ảnh: nauankhongkho.vn. Nhút Thanh Chương được ví như “ Kim chi xứ Nghệ ”. Món nhút Thanh Chương thường được làm từ quả mít non gọt vỏ, loại bỏ hạt được thái mỏng ra, ngâm nước gạo cho thật trắng, một ngày sau vớt ra trộn lẫn với các lá gia vị và đem muối. Ảnh: Người Lao Động. Quá trình muối nhút phải nén chặt bằng phên tre, chặn gạch, sao cho nhút không nổi lên mặt nước và bị thâm đen. Sau khi muối chín được vắt khô chấm ăn, làm nộm, xào với thịt hoặc nấu canh chua…Ảnh minh họa. Cháo canh là một đặc sản khác của xứ Nghệ được nhiều người yêu thích. Cháo canh Nghệ An được làm từ bột mì và cắt thành sợi lớn như sợi bánh canh. Khi nồi nước hầm xương đã được hầm nhừ, người nấu thả sợi mì đã chần qua, cho thêm tôm, thịt băm đã xào với hành khô,...tạo nên hương vị món ăn hấp dẫn khó tả. Ảnh: cachnauan.vn. Bánh mướt là một đặc sản dễ tìm ở Nghệ An. Thoạt nhìn, món ăn này trông giống bánh cuốn của miền Bắc. Món bánh này nổi tiếng nhất ở huyện Diễn Châu. Ảnh minh họa. Bánh ngào hay còn gọi là bánh mật là loại bánh đặc sản dân dã của người dân xứ Nghệ. Ảnh: Thegioiamthuc.com. Bánh đa xúc hến là món nhậu quen thuộc của người dân xứ Nghệ. Hến được lấy từ dòng sông Lam đem đi tách vỏ, xào cùng mỡ hành, béo ngậy và thơm lừng. Ảnh: Reviewnao.com. Nhắc đến bánh đa miền Trung, nhiều người nhớ ngay đến bánh đa Đô Lương của xứ Nghệ. Người làm bánh đem tỏi, ớt, hạt tiêu... giã nhuyễn, trộn đều với bột gạo, tạo nên vị cay nồng, đậm đà của chiếc bánh. Bánh đa Đô Lương có thể chấm với các loại nước xốt, ăn kèm với lươn cay, bánh mướt,...Ảnh: Zing. Cá mát sông Giăng bắt về thường được đem kho tương hoặc nướng. Đây là món ăn dân dã thơm ngon nức tiếng ở xứ Nghệ. Ảnh minh họa. Mời độc giả xem thêm video: Món ăn ngon từ... úp nồi (Nguồn video: THĐT)