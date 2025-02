Da khô sần sùi, phải làm sao?

Khi các lớp biểu bì da bị tổn thương sẽ khiến cho các liên kết trên bề mặt da bị sần sùi và rạn nứt, từ đó sẽ dẫn đến tình trạng da bị thất thoát nước và ngày càng trở nên khô hơn. Ảnh minh họa Khi làn da bị sần sùi sẽ rất nhạy cảm, dễ bị kích ứng và lên mụn. Điều này cũng phản ảnh rằng làn da của bạn đang không khỏe và đang bị thừa quá nhiều tế bào chết. Nếu không chăm sóc kịp thời và đúng cách thì những vết nứt của bề mặt da càng sâu và làm cho da bị lão hóa nhanh hơn. Ảnh minh họa Để ứng phó với tình trạng da khô này, cần thực hiện các bước: Uống đủ nước mỗi ngày: Bổ sung nước là một bước rất quan trọng giúp cung cấp độ ẩm cho da từ bên trong. Nước cũng là thành phần giúp liên kết của mô da bền khỏe. Do đó, ngay cả khi không thấy khát vẫn cần phải uống nước và nên bổ sung đủ 2 - 2,5 lít nước mỗi ngày. Ngoài nước lọc có thể bổ sung nước ép trái cây, nước canh..., không nên uống nước ngọt đóng chai. Tẩy tế bào chết: Tẩy da chết là bước rất cần thiết để giúp quá trình hấp thu dưỡng chất từ các bước chăm sóc da tốt hơn, giúp làn da mịn màng, tươi sáng. Để hạn chế da khô, nên tẩy da chết mỗi tuần 1 -2 lần, sử dụng các sản phẩm dịu nhẹ để tránh cho da bị khô. Ảnh minh họa Hạn chế rửa mặt và sử dụng nước nóng: Khi da khô sần, dấm dứt sẽ khiến chúng ta có xu hướng rửa mặt nhiều hơn, nhưng rửa mặt hoặc tắm nhiều, đặc biệt là với nước nóng sẽ rửa trôi lớp dầu tự nhiên có tác dụng bảo vệ da, khiến da khô nhanh hơn. Do vậy chỉ nên rửa mặt 2 lần/ngày và tắm 1 lần với nước ấm. Tắm trong thời gian ngắn, chỉ sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt/sữa tắm không chất tẩy rửa. Thoa kem dưỡng ẩm và các bước chăm sóc da ngay sau khi tắm. Ảnh minh họa Cung cấp đủ vitamin: Ăn nhiều rau củ, quả và các loại hạt để cung cấp đa dạng các loại vitamin cần thiết cho làn da. Các loại rau có màu đậm như rau cải xoăn, hoa lơ xanh... cung cấp nhiều vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch nhờ giàu chất chống oxy hóa cũng như sản xuất collagen. Các loại hạt như hạnh nhân, hạt bí ngô và hạt hướng dương, hạt lanh, óc chó... cung cấp vitamin E và acid béo omega-3 giúp bảo vệ da khỏi sự ảnh hưởng của thời tiết hanh khô, giúp da mềm mại một cách tự nhiên. Ảnh minh họa Tránh để da tiếp xúc trực tiếp với khói bụi: Khi trời lạnh, nhiều gió, nếu để da tiếp xúc trực tiếp với môi trường sẽ khiến da càng bị khô sần, nứt nẻ, dễ bám bụi bẩn và dễ bị viêm hơn. Hơn nữa, kể cả khi không thấy ánh nắng mặt trời thì tia UV vẫn có và gây tác động xấu đến làn da. Do đó cần bảo vệ da bằng bôi kem chống nắng, đi găng tay, đeo khẩu trang và kính để bảo vệ da. Ảnh minh họa Thoa kem dưỡng ẩm: Đây là việc không thể thiếu mỗi tối sau khi tắm hoặc trước khi đi ngủ. Nên sử dụng các loại kem có chứa các thành phần như ceramide, hyaluronic acid, glycerin ngay lúc da còn ẩm. Ảnh minh họa Chống nắng bảo vệ da: Cần tạo thói quen bôi kem chống nắng đúng đủ buổi sáng và ghi nhớ bôi lại kem chống nắng sau 2-4 giờ/ lần trong ngày, nhất là khi có đi ra ngoài trời. Ngoài kem chống nắng còn cần bảo vệ da bằng áo chống nắng, kính râm, mũ… Ảnh minh họa

