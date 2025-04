Kia Carnival bản xăng “dọn kho”, đang giảm tới 210 triệu đồng

Trên trang chủ Kia Việt Nam, Carnival phiên bản cũ hiện vẫn còn được liệt kê dù chỉ còn bản 3.5G Premium 7S. Giá xe Kia Carnival bản xăng đời cũ niêm yết hiện đã được điều chỉnh giảm còn 1,759 tỷ đồng, thấp hơn 90 triệu đồng so với trước đó. Tuy nhiên, vì đây là xe "form cũ", lại sử dụng máy xăng nên một số đại lý đã tung ra mức giảm giá hấp dẫn hơn để dọn nốt hàng tồn. Cụ thể, một tư vấn bán hàng đã chào bán Kia Carnival 3.5G Premium 7S VIN 2024 với mức ưu đãi lên tới 120 triệu đồng, đưa giá thực tế của xe xuống còn 1,639 tỷ đồng. So với giá niêm yết ban đầu 1,849 tỷ đồng, hiện xe được ưu đãi tổng cộng lên tới 210 triệu đồng. Tuy nhiên, số lượng xe còn lại không nhiều và chủ yếu được bán theo diện “xe tồn kho cần đẩy sớm”, điều này phần nào phản ánh sức mua không cao đối với dòng xe xăng dung tích lớn trong giai đoạn này. Mặc dù được ưu đãi, Kia Carnival bản cũ máy xăng này vẫn đắt đỏ hơn tất cả các bản máy dầu mới đang được bán ra. Điểm khác biệt lớn nhất giữa bản Carnival cũ và bản nâng cấp mới là ở hệ truyền động. Trong khi Carnival 2024 chỉ còn các tùy chọn động cơ diesel 2.2L và hybrid 1.6L tăng áp thì phiên bản 3.5G Premium 7S vẫn sử dụng động cơ xăng 3.5L V6, sản sinh công suất 269 mã lực và mô-men xoắn 331 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Dù đem lại trải nghiệm lái mạnh mẽ nhưng mức tiêu hao nhiên liệu của động cơ này lại là điều khiến nhiều khách hàng do dự. Theo công bố từ nhà sản xuất, xe tiêu thụ trung bình 9,5 lít/100 km đường hỗn hợp, riêng trong đô thị có thể lên đến 13,5 lít/100 km, con số này khó thuyết phục người tiêu dùng trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng được cân nhắc kỹ lưỡng. Về tiện nghi, Kia Carnival 3.5G Premium 7S vẫn giữ nguyên những điểm nổi bật từng được đánh giá cao: ghế thương gia, hai màn hình kép 12,3 inch, âm thanh 12 loa Bose, điều hòa tự động ba vùng, Apple CarPlay, Android Auto, 2 cửa sổ trời cỡ lớn... Phiên bản cao cấp còn được trang bị hệ thống an toàn nâng cao như ADAS, camera 360 độ, mang lại trải nghiệm không thua kém các mẫu xe đời mới. Song song với việc đẩy mạnh xả hàng bản xăng cũ, các đại lý cũng đang triển khai ưu đãi cho Carnival bản nâng cấp giữa vòng đời 2024. Cụ thể, bản hybrid được ưu đãi 50 triệu đồng, trong khi bản máy dầu được ưu đãi 20 triệu đồng. Nhờ đó, giá khởi điểm của Carnival 2024 hiện còn 1,279 tỷ đồng, giúp xe tiếp tục duy trì sức hút trong phân khúc xe gia đình cao cấp. Video: Đánh giá Kia Carnival Hybrid mới tại Việt Nam.

