Nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của Hoa hậu Thiên Ân ở tuổi 25

Đoàn Thiên Ân, cô gái đến từ Long An đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân Ở tuổi 25, nhan sắc của Hoa hậu Thiên Ân ngày càng trở nên rạng rỡ và cuốn hút. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân Gương mặt thanh tú với đôi mắt biết nói, nụ cười rạng ngời cùng làn da khỏe khoắn là những điểm nổi bật dễ nhận thấy ở Thiên Ân. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân Theo thời gian, vẻ đẹp ấy không chỉ giữ được nét tươi trẻ mà còn thêm phần đằm thắm, quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân Thiên Ân được nhận xét thăng hạng về nhan sắc. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân So với thời điểm mới đăng quang, người đẹp cải thiện vóc dáng rõ rệt. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân Xuất hiện ở các sự kiện giải trí, Thiên Ân luôn mang đến một hình ảnh tươi trẻ, nhiều năng lượng. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân Ở tuổi 25, Đoàn Thiên Ân đang ở độ chín của nhan sắc và sự nghiệp. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân Sau khi tạo “cơn sốt” phòng vé với "Nụ hôn bạc tỷ" vào đầu năm, Đoàn Thiên Ân được kỳ vọng trở thành ngôi sao mới đầy tiềm năng của điện ảnh Việt. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân Hiện tại, Thiên Ân đang tập trung tiếp tục xây dựng dự án cộng đồng và đồng hành của hành trình của Miss Grand Vietnam 2025 trong vai trò Voice of power ambassador (Đại sứ truyền cảm hứng). Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân Cô đảm nhiệm vai trò vedette cho nhiều bộ sưu tập của các NTK nổi tiếng tại Việt Nam. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân Thiên Ân cũng gắn bó với những kiểu trang phục hở bạo, khoe triệt để vòng eo săn chắc. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân

Đoàn Thiên Ân, cô gái đến từ Long An đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân Ở tuổi 25, nhan sắc của Hoa hậu Thiên Ân ngày càng trở nên rạng rỡ và cuốn hút. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân Gương mặt thanh tú với đôi mắt biết nói, nụ cười rạng ngời cùng làn da khỏe khoắn là những điểm nổi bật dễ nhận thấy ở Thiên Ân. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân Theo thời gian, vẻ đẹp ấy không chỉ giữ được nét tươi trẻ mà còn thêm phần đằm thắm, quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân Thiên Ân được nhận xét thăng hạng về nhan sắc. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân So với thời điểm mới đăng quang, người đẹp cải thiện vóc dáng rõ rệt. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân Xuất hiện ở các sự kiện giải trí, Thiên Ân luôn mang đến một hình ảnh tươi trẻ, nhiều năng lượng. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân Ở tuổi 25, Đoàn Thiên Ân đang ở độ chín của nhan sắc và sự nghiệp. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân Sau khi tạo “cơn sốt” phòng vé với "Nụ hôn bạc tỷ" vào đầu năm, Đoàn Thiên Ân được kỳ vọng trở thành ngôi sao mới đầy tiềm năng của điện ảnh Việt. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân Hiện tại, Thiên Ân đang tập trung tiếp tục xây dựng dự án cộng đồng và đồng hành của hành trình của Miss Grand Vietnam 2025 trong vai trò Voice of power ambassador (Đại sứ truyền cảm hứng). Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân Cô đảm nhiệm vai trò vedette cho nhiều bộ sưu tập của các NTK nổi tiếng tại Việt Nam. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân Thiên Ân cũng gắn bó với những kiểu trang phục hở bạo, khoe triệt để vòng eo săn chắc. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân