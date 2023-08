Cừu mất tích, đi tìm ghê rợn thấy “mãng xà tinh” nuốt chửng

Một người dân ở Nam An, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, mới đây phát hiện những con cừu của mình biến mất một cách kỳ lạ nên đã tìm kiếm vùng xung quanh. Đi tới các bụi cây bên cạnh để tìm kiếm, người này phát hiện một con trăn khổng lồ, bụng căng to lạ thường. Cho rằng chính con trăn khổng lồ ăn thịt cừu, người này vội vàng báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát cứu hỏa lập tức có mặt, sử dụng thiết bị để bắt được con trăn khổng lồ. Cụ thể, đầu tiên cảnh sát dùng bẫy rắn kẹp đầu con trăn, sau đó dùng dây thừng quấn lại, thành công kéo con trăn ra ngoài và nhốt vào lồng sắt. Sau khi đo kích thước, họ xác định con trăn này là trăn gấm, dài 2,5 mét, nặng khoảng 90 kg. Tuy nhiên, vì sự an toàn của cộng đồng, lực lượng cứu hỏa đã không đưa con trăn đi nơi khác để thả vào tự nhiên mà vận chuyển nó đến Sở thú Hải Ti để xử lý thích hợp. Lực lượng cứu hỏa nhắc nhở, trăn tuy lớn nhưng không có độc, khi săn mồi, chúng thường quấn chặt con mồi trước, làm ngạt thở đến chết rồi nuốt chửng, sau khi ăn no, chúng không cần ăn trong vài tháng.Trăn gấm khổng lồ chủ yếu phân bố ở miền Nam Trung Quốc. Do việc săn bắn quá mức của con người, quần thể trăn liên tục suy giảm, được xếp vào danh sách động vật hoang dã được bảo vệ cấp quốc gia hạng hai. Qua chuyện này, cảnh sát cũng nhắc nhở mọi người, khi bắt gặp trăn gấm, phải lập tức báo cho cảnh sát ngay, tuyệt đối không tự ý xử lý, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Đã từng có một số trường hợp những con trăn gấm (trong hoang dã và trong điều kiện nuôi nhốt) đã tấn công, giết chết người và thậm chí ăn thịt người. >>> Mời quý độc giả xem thêm video: Cô gái dùng tay không bắt cặp trăn khủng

