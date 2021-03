Các nam thần xứ Hàn “đốn tim” fan nữ khi diện quân phục cực bảnh

Song Joong Ki: Sau nhiều lần lựa chọn diễn viên nam chính cho Hậu duệ mặt trời, Song Joong Ki chính thức được gọi tên vào vai đại úy Yoo Shi Jin. Hình ảnh nam diễn viên sinh năm 1985 diện quân phục họa tiết rằn ri giúp anh nhận về nhiều lời khen ngợi cho ngoại hình điển trai. Lee Min Ho vốn sở hữu ngoại hình hoàn hảo cùng khí chất ngời ngời vì thế nam diễn viên mặc gì cũng đẹp. Trong phim Quân vương bất diệt, Lee Min Ho diện đồng phục hải quân màu trắng cực kỳ thần thái. Trong phim Huyền thoại biển xanh, Lee Min Ho từng xuất hiện với bộ đồng phục phi công kết hợp với chiếc kính râm đen. Tạo hình này giúp 8X nhận về nhiều lời khen bảnh bao, cuốn hút. Hyun Bin: Đầu năm 2020, bộ phim Hạ cánh nơi anh thu hút sự quan tâm từ các khán giả trong và ngoài Hàn Quốc nhờ nội dung hấp dẫn. Bên cạnh đó, sự góp mặt của tài tử Hyun Bin mặc quân phục cũng lôi cuốn thêm nhiều người xem. Hyun Bin đã vào vai Đại úy Ri Jung Hyun, khoác lên người bộ quân phục trang nghiêm, thần thái đĩnh đạc, tài giỏi, điển trai và hết lòng vì người yêu khiến đồng loạt chị em “lịm tim”. Kim Soo Hyun vốn quen thuộc với khán giả khi vào vai công tử, thiếu gia lạnh lùng. Nhưng phải đến khi khoác lên mình bộ quân phục nghiêm trang cùng đôi mắt lạnh lùng hạ gục mọi trái tim khán giả trong Secretly, Greatly. Công chúng đồng loạt cảm thán và cho rằng nam diễn viên họ Kim rất hợp với tạo hình quân nhân. Jung Hae In: Diễn xuất của Jung Hae In trong Prison Playbook nhận về nhiều lời khen từ dân mạng. Bên cạnh đó, tạo hình của anh trong trang phục rằn ri cũng được đánh giá là mộ trong những nam diễn viên diện quân phục đẹp nhất. Ji Soo: Trong phim Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon, Ji Soo hóa thân thành chàng cảnh sát chính trực, luôn đứng về lẽ phải. Bên cạnh đó, tạo hình của 9X trong bộ đồng phục đã giúp anh chinh phục được nhiều fan nữ. Lee Joon Gi: Trong vai viên cảnh sát kiên quyết và mạnh mẽ Kim Hyun Joon của phim Criminal Minds, Lee Joon Gi mặc quân phục rất điển trai và ngầu. Jang Ki Yong: Trong phim Đến Ôm Em, Jang Ki Yong vào vai chàng cảnh sát "mang nỗi đau, mặc cảm của một người con có cha là sát nhân". Hình ảnh nam diễn viên diện quân phục vừa mạnh mẽ nhưng cũng rất giàu tình cảm. Jung Hae In: Đảm nhiệm vai chàng cảnh sát điển trai, sở hữu nụ cười tỏa nắng Han Woo Tak, hình ảnh của Jung Hae In trong Khi Nàng Say Giấc cũng khiến trái tim bao cô gái phải thổn thức. Dù chỉ xuất hiện trong 1 vài phân cảnh ngắn ngủi nhưng anh chàng còn được đánh giá là "làm lu mờ cả nam chính". Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "NTK Đỗ Mạnh Cường và thương hiệu thời trang hướng đến trẻ em nghèo khó". Nguồn: VTV24.

