Ăn tiết canh nguy cơ nhiễm loạt bệnh nguy hiểm

Tiết canh lợn bản chất là máu sống, được trộn thêm một vài nguyên liệu như: thịt, lạc, rau… để tăng thêm hương vị cho món ăn. Tuy nhiên đây chính là nguyên nhân sinh ra các loại vi khuẩn, ký sinh trùng nhất là tiết lợn, gà, vịt…

Có rất nhiều yếu tố khiến tiết canh dễ trở thành nguồn lây nhiễm bệnh. Thứ nhất là từ khâu giết mổ. Khi gia súc, gia cầm được giết mổ tập trung với số lượng lớn thì rất khó để có thể lấy tiết ra đảm bảo vệ sinh bởi vị trí cắt tiết, chọc tiết gia súc, gia cầm khó được làm vệ sinh sạch.

Mầm bệnh cũng có thể nhiễm vào từ dao, chậu, thớt và những đồ đựng tiết khác. Khu vực giết mổ nếu không được vệ sinh cẩn thận cũng là những ổ chứa hàng triệu vi khuẩn.

Tác nhân gây bệnh có thể nhiễm từ tay chân người giết mổ, lây từ những con vật bị bệnh sang tiết của con vật khỏe mạnh. Bên cạnh đó, trong máu rất giàu chất dinh dưỡng nên chỉ cần để hơi lâu một chút là dễ dàng bị nhiễm khuẩn và vi khuẩn sẽ nhân lên rất nhanh.

Đó là những tác nhân gây bệnh nhiễm từ ngoài vào còn bản thân gia súc gia cầm cũng chứa rất nhiều mầm bệnh như virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng mà những mầm bệnh này thường hay lưu hành trong máu.

Nếu ăn tiết canh lợn mà không được chế biến kỹ thì có thể gây nên nhiều mầm bệnh nguy hiểm từ những loại động vật gây bệnh. Các bác sĩ khẳng định nếu ăn tiết canh sống từ những loài động vật bị nhiễm giun sán, liên cầu lợn, viêm não mô cầu, bệnh đường tiêu hóa thì nguy cơ tử vong rất cao.

Ăn tiết canh nguy cơ nhiễm bệnh gì? Ảnh minh họa

Bệnh sán lợn gạo

Sán lợn gạo là do sán dây trưởng thành trong người. Chúng thường ký sinh ở ruột, với những con sán già thì đốt của chúng sẽ bị rụng dần và theo phân ra ngoài với trứng.

Lợn vô tình ăn phải trứng sán, trứng sán khi vào cơ thể lợn sẽ trở thành một loại ấu trùng có hình như hạt gạo trú ngụ tại các bắp thịt lợn như: gân, mỡ, thịt nạc vai…

Nếu không may ăn phải tiết canh của heo nhiễm loại sán này, người ăn sẽ mắc bệnh trong vòng vài tháng.

Khi ấu trùng sán đi vào ruột, bám vào niêm mạc ruột và phát triển thành những loại sán trưởng thành.

Ấu trùng sán phát triển trong cơ thể người cũng giống như ở cơ thể của lợn, gây nhiều nguy hiểm cho người bệnh.

Rối loạn tiêu hóa

Theo PGS.TS.Vũ Đức Định, chia sẻ trên SK&ĐS nguy cơ mà người ăn tiết canh thường bị đó là rối loạn tiêu hóa. Rối loạn tiêu hóa có nguyên nhân do nhiễm khuẩn như tả, lỵ, E.Coli và nặng hơn có thể do ngoại độc tố của tụ cầu vàng, một tác nhân rất hay nhiễm vào các thức ăn để lâu và gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Rối loạn tiêu hóa cũng có thể do nhiễm các chất độc, chất phụ gia hoặc dị ứng với các thành phần có trong bát tiết canh.

Triệu chứng của rối loạn tiêu hóa thường là: đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy cấp và có thể sốt nếu nguyên nhân do nhiễm trùng.

Phần lớn các trường hợp rối loạn tiêu hóa là nhẹ và trung bình nhưng cũng có khi gây nguy hiểm tới tính mạng bệnh nhân do tiêu chảy quá nhiều gây mất nước, mất điện giải, sốc giảm thể tích, sốc nhiễm khuẩn… hay xảy ra ở những đối tượng có sức đề kháng kém như người già, người có bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch…

Bệnh liên cầu lợn khi ăn tiết canh

Khi vi khuẩn liên cầu lợn vào trong máu thì nó sẽ nhân lên nhanh chóng tiết ra những độc tố vào trong cơ thể. Đây chính là nguyên nhân khiến người bệnh gặp phải các dấu hiệu như: đau đầu, sốt cao, ù tai, xuất huyết.

Nhiều người ăn tiết canh lợn bị hoại tử do xuất huyết dưới da từng mảng, xuất huyết tiêu hóa. Bên cạnh đó người bệnh còn có thể bị nhiễm độc tố rất nặng kèm theo các triệu chứng như: tụt huyết áp, suy hô hấp, trụy tim mạch có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Gây khởi phát cơn gout cấp

Đây cũng là một nguy cơ mọi người cần chú ý, khi ăn tiết canh có khả năng làm tăng đột biến lượng axit uric trong máu. Đó là nguyên nhân làm tăng nguy cơ khởi phát cơn gout cấp với những triệu chứng: sưng, nóng, đỏ, đau ở khớp bàn ngón chân cái và một số khớp khác. Đối với nhiều người bị gout, ăn tiết canh gần như gắn liền với cơn gout cấp biểu hiện ngay sau đó.

Nhiễm virus

Nguy cơ thứ hai khi ăn tiết canh là nhiễm các loại virus hay sống ký sinh ở dịch đường hô hấp các loại gia cầm như ngan, vịt, gia súc như lợn, động vật linh trưởng…

Đối với những loại virus cúm thường thì không đáng ngại nhưng nếu không may bị nhiễm cúm A chủng H1N1, H7N9 sẽ rất nguy hiểm. Những chủng virus này có độc tính rất cao, sau khi vào cơ thể thường gây tổn thương đường hô hấp trên và phổi với các biểu hiện như: sốt cao liên tục, đau đầu, đau khắp người, hắt hơi sổ mũi, chảy nước mũi, đau họng, khó thở ở nhiều mức độ khác nhau, có thể dẫn đến tử vong.

Nhiễm ấu trùng sán lợn

Sán lợn sống ký sinh trong ruột lợn, trứng theo phân ra ngoài sau đó tái nhiễm vào những con lợn và ấu trùng sống trong các cơ của lợn. Người bị nhiễm ấu trùng sán khi ăn thức ăn có trứng sán hoặc ăn tiết canh, lòng, nem chua… làm từ những con lợn bị mắc sán.

Sau khi bị nhiễm, ấu trùng sán sẽ ký sinh ở nhiều cơ quan trong cơ thể như dưới da, cơ, mắt, đặc biệt là não. Não của người bị nhiễm ấu trùng sán lợn có rất nhiều ấu trùng nằm xen kẽ trong nhu mô. Các triệu chứng của sán não thường rất kín đáo cho tới khi người bệnh bị những cơn co giật, chụp cắt lớp sọ não mới phát hiện ra. Sán não ít khi gây tử vong nhưng thường để lại di chứng nặng về thần kinh.