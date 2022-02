Ăn gì tăng đề kháng, giúp chống lại COVID-19 để năm mới khỏe mạnh?

1. Trái cây họ cam, quýt: Các loại trái cây có múi như bưởi, cam, quýt, chanh,… đều giàu vitamin C. Vitamin C được xem là nguồn tăng cường sức đề kháng vô cùng hiệu quả. (Ảnh minh họa) 2. Một trong những thực phẩm tăng cường sức đề kháng phòng COVID-19 hiệu quả là ớt chuông đỏ - chứa rất nhiều vitamin C, gấp 3 lần so với họ cam quýt. Ngoài ra, ớt chuông đỏ cũng là nguồn cung cấp vitamin A, B, E6, phytochemical và carotenoid, nhất là beta carotene (tiền chất của vitamin A) dồi dào. 3. Bông cải xanh rất tốt cho sức khỏe, là một trong những loại rau lành mạnh nhất, giúp bổ sung nhiều vitamin (giàu hàm lượng vitamin A, C và E), có lợi cho sức khỏe miễn dịch. 4. Tỏi không đơn thuần là một gia vị được sử dụng phổ biến trong ẩm thực, mà còn được ví như loại dược liệu giúp nâng cao đề kháng. Nó chứa rất nhiều chứa hàm lượng lớn vitamin A, B, C, D, iod và tinh dầu (giàu glucogen và allicin, fitonxit) có tác dụng diệt vi khuẩn bằng cách ức chế các enzyme có chứa lưu huỳnh cần thiết cho vi khuẩn, chống viêm hiệu quả. 5. Gừng được xem là có thể giảm viêm, giảm đau họng và các bệnh viêm nhiễm khác. Ngoài ra, nó có thể giảm buồn nôn rất hiệu quả và giúp ích cho hệ miễn dịch rất nhiều. 6. Cải bó xôi chứa nhiều chất chống oxy hóa và beta carotene, giúp nâng cao hệ miễn dịch, tăng khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể. Nó cũng là loại rau chứa nhiều vitamin A. 7. Sữa chua không chỉ là nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời mà còn có hàm lượng lợi khuẩn lớn cho cơ thể, tăng khả năng phòng thủ tự nhiên hoàn hảo chống lại virus. Trong lúc dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, đây quả thực là loại thực phẩm nên ăn thường xuyên. 8. Hạnh nhân. Đây là thực phẩm cung cấp vitamin E hoàn hảo, giàu lượng chất béo và vitamin tốt cho sức khỏe, giúp cơ thể ngăn ngừa và phòng chống cảm lạnh. 9. Hạt hướng dương. Đây là loại hạt có đầy đủ chất dinh dưỡng, bao gồm phốt pho, magie, vitamin B6 và vitamin E, selen... giúp duy trì chức năng cho hệ thống miễn dịch, giảm cholesterol xấu trong cơ thể, giảm căng thẳng. 10. Nghệ. Trong y học cổ truyền, nghệ được xem là một loại dược liệu giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể cực tốt. Cụ thể, curcumin trong nghệ giúp tiêu diệt các tác nhân lạ, có hại cho cơ thể; tăng số lượng tế bào lympho T, tăng cường hoạt động của đại thực bào, đồng thời gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất Interleukin giúp nâng cao sức đề kháng. 11. Trà xanh. Trong lá trà xanh có chứa chất flavonoid – một chất có tác dụng chống oxy hóa tuyệt vời. Ngoài ra, trà xanh giàu epigallocatechin gallate, EGCG và cũng là một nguồn axit amin L-theanine tốt, có thể hỗ trợ sản xuất các hợp chất chống vi trùng trong các lympho T hiệu quả. 12. Đu đủ. Đây là một loại trái cây chứa rất nhiều vitamin C chất lượng và hàm lượng đều cao. Nó cũng chứa papain, một loại enzyme tiêu hóa có tác dụng chống viêm và kali, vitamin B, folate, những dưỡng chất có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. 13. Thịt gia cầm. Thực phẩm này có chứa rất nhiều vitamin B6, đây là một vi chất cực tốt hỗ trợ cho các phản ứng xảy ra trong cơ thể, rất cần thiết để hình thành các tế bào hồng cầu mới và khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng. 14. Hải sản rất giàu kẽm, có tác dụng cực tốt giúp các tế bào miễn dịch thực hiện được tốt chức năng của nó, từ đó tăng sức đề kháng của cơ thể. Mời độc giả xem thêm video: WHO khuyến cáo về thuốc chữa sốt rét trong điều trị COVID-19 (Nguồn video: THĐT)

