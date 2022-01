Ăn đồ muối chua kiểu này khác gì rước họa vào thân

Dưa hành muối, đồ muối chua được nhiều người ưa thích trong các bữa ăn nhờ vị thanh mát, giải ngán rất tốt. Không những vậy, đồ muối chua chứa nhiều enzym, vi khuẩn có lợi góp phần kích thích tiêu hóa, giảm cảm giác đầy hơi chướng bụng khi nạp nhiều món chiên rán. (Ảnh minh họa) Vậy nhưng, lợi ích của đồ muối chua chỉ có được khi chúng ta ăn đúng cách, số lượng vừa phải. Ngược lại, ăn đồ muối chua kiểu dưới đây không mang lại tác dụng, thậm chí còn khiến bạn“tiền mất tật mang”. Ăn quá nhiều đồ muối chua: Thực phẩm này có vị thanh mát được lựa chọn trong các bữa ăn để chống ngán. Tuy nhiên, ăn nhiều đồ muối chua có thể khiến dạ dày tăng tiết dịch vị dẫn tới đau dạ dày. Axit trong đồ muối chua tác động khiến những vết loét có sẵn ngày càng lan rộng và sâu hơn. Điều này làm gia tăng các bệnh lý nguy hiểm như thủng dạ dày, xuất huyết dạ dày, viêm loét dạ dày... Mặt khác, các món muối chua đều chứa rất nhiều muối. Hàm lượng muối cao không chỉ gây tổn thương niêm mạc thực quản, dạ dày, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, huyết áp. Đáng lưu ý, khi muối chua, nitrat trong rau sẽ bị vi sinh vật chuyển hóa thành nitrit. Nitrit dễ dàng kết hợp với axit trong dạ dày, protein, axit amin tạo thành hợp chất nitrosamines, có thể phá hỏng DNA, làm tăng bạch cầu cấp tính và các nguy cơ ung thư như ung thư tuyến tuỵ, trực tràng, dạ dày. Ăn đồ muối xổi: Khi muối dưa, vi khuẩn lên men lactic gặp điều kiện thuận lợi sẽ sử dụng chất đường bột sẵn có trong rau để phát triển rồi chuyển hóa thành axit lactic làm chua dưa. Trong điều kiện đó, các loại vi khuẩn khác không phát triển được và bị diệt. Với cách muối xổi, do thời gian muối dưa quá ngắn, môi trường muối dưa không đủ độ axit để kìm hãm sự phát triển của những loại vi khuẩn có hại. Do đó, thực phẩm sẽ có vi khuẩn và các ký sinh trùng gây bệnh. Điều này rất bất lợi cho sức khỏe người dùng. Ăn đồ muối chua nổi váng mốc: Khi thấy dưa hành muối, đồ muối chua nổi váng mốc, bạn nên bỏ chúng đi. Các váng mốc đó chính là các loại nấm có hại. Các vi nấm có thể sản sinh ra độc tố aflatoxin. Được biết, aflatoxin (AFT) là chất cực độc. Năm 1993, Viện Nghiên cứu Ung thư của WHO phân loại aflatoxin là chất gây ung thư tự nhiên, có độc tính cao, cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần tiêu thụ 1mg aflatoxin có thể làm tăng nguy cơ ung thư, trường hợp tiêu thụ hơn 20mg có thể dẫn tới tử vong. Độc tính của aflatoxin mạnh gấp 10 lần so với loại thuốc độc nổi tiếng kali xyanua. Thậm chí, các nhà khoa học công nhận aflatoxin độc hơn nọc độc của rắn hổ mang. Mời độc giả xem thêm video: Món ăn gây thèm và không thể thiếu trong ngày Tết. Nguồn video: THĐT

