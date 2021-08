Ám ảnh món ăn từ chất thải khiến thực khách... khiếp vía

Urumiit (phân gà gô): Do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nguồn thực phẩm bị hạn chế nên những người dân bản địa ở Greenland luôn tận dụng mọi thứ có thể để ăn và tồn tại. Họ có một đặc sản khiến thực khách nghe tên cũng đủ "nổi da gà". Đó là món urumiit làm từ phân gà gô. Để chế biến món ăn từ chất thải này, người ta sử dụng phân của loại gà gô chỉ ăn lá liễu và bạch dương, gọi là ptarmigan. Urumiit được chế biến bằng cách chiên trên dầu từ mỡ hải cẩu, đôi khi được trộn cùng máu động vật, máu chim hoặc các miếng thịt hải cẩu. Một số thực khách đã từng thử món ăn này cho rằng, urumiit có mùi vị giống phô mai xanh gorgonzola. Hậu môn lợn rừng: Bộ tộc Owambo ở phía bắc Namibia coi hậu môn của lợn rừng là một đặc sản. Người dân nơi đây sử dụng phần trực tràng còn nguyên chất thải của heo rừng nướng trực tiếp trên bếp lửa, để bám bụi và tro quanh món ăn. Trong thời gian ghi hình ở Namibia, người dẫn chương trình kiêm đầu bếp Anthony Bourdain (Mỹ) đã thử ăn món này. Sau đó, ông cho biết mình đã bị nhiễm trùng và phải điều trị bằng thuốc kháng sinh. Trứng luộc nước tiểu: Dù đã xuất hiện tại Trung Quốc từ vài thế kỷ trước, thậm chí được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Chiết Giang nhưng món trứng luộc nước tiểu bé trai (hay còn gọi là tuntszidan) ở đất nước tỷ dân vẫn khiến thực khách rùng mình. Một đầu bếp tên là Lu Ming cho biết, nước tiểu luộc trứng được lấy từ các bé trai chưa dậy thì ở các trường tiểu học. "Những bé trai sẽ tiểu vào xô và chúng tôi đi thu gom hàng ngày để đảm bảo chất lượng tốt nhất", ông nói. Để chế biến món này, người ta sẽ luộc trứng liên tục suốt một ngày đêm trong nước tiểu. Nước tiểu thấm vào trứng khiến món ăn có vị mặn và mùi hương kỳ lạ. Cà phê voi: Thái Lan vốn nổi tiếng với Black Ivory (cà phê voi). Hạt cà phê do voi thải ra mang ít vị đắng, đồng thời có hương vị chuối và mía.Cà phê chồn: Hạt cà phê đắt nhất thế giới Kopi luwak (cà phê chồn) có nguồn gốc ở Indonesia, được sản xuất từ phân của cầy voi hương. Do số lượng ít và việc thu hoạch phức tạp, chúng thường được bán với giá rất cao. Yến sào có giá trị dinh dưỡng xếp hàng bậc nhất hiện nay. Loại thực phẩm cao cấp, quý hiếm này phổ biến ở các quốc gia Đông Á như Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam. Yến sào nổi bật với hương thơm, vị ngọt quyến rũ. Dù vậy, nó cũng nằm trong danh sách những món ăn gây sợ hãi với người thưởng thức bởi có nguồn gốc từ nước bọt của chim yến. Ảnh: IT. Mời độc giả theo dõi video "Khám phá những món cơm ngon nhất Việt Nam nhìn mà phát thèm". Nguồn: Yannews.

