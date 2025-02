8 loại trà hoa tốt cho sức khỏe

Trà hoa cúc giúp làm dịu dạ dày, giảm đau bụng và giảm triệu chứng ợ nóng. Trà hoa cúc cũng có thể hỗ trợ tiêu chảy và đau bụng ở trẻ em. Ngoài ra, trà hoa cúc còn được sử dụng trước khi đi ngủ và hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ. Ảnh minh họa Trà hoa sen tuyết giúp xua tan căng thẳng, mệt mỏi và đẩy lùi lão hóa. Không những thế, còn tăng cường hệ miễn dịch, tránh được các bệnh liên quan đến phổi, thận, giúp duy trì cơ thể dẻo dai, khoẻ mạnh. Ngoài hỗ trợ cải thiện sinh lực cho nam giới, trà hoa sen tuyết còn giúp điều kinh cho phụ nữ, giúp chị em đánh bay mụn nhọt, giảm tình trạng nám da, sạm da để có được làn da mịn màng và tươi trẻ. Ảnh minh họa Trà hoa hồng chứa nhiều vitamin C và hợp chất thực vật có tác dụng tăng cường miễn dịch, chống viêm tốt. Một số nghiên cứu cho thấy bột hoa hồng có khả năng giảm viêm ở những người viêm khớp dạng thấp và các bệnh lý viêm xương khớp. Ảnh minh họa Trà hoa đậu biếc: Trong y học cổ truyền, hoa đậu biếc có tác dụng an thần, giảm căng thẳng và lo âu. Thưởng thức 1-2 tách trà hoa đậu biếc trước khi ngủ có thể giúp bạn thư giãn tinh thần và ngủ ngon hơn. Hoa đậu biếc cũng chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, tốt cho sức khỏe da và tóc. Trà hoa oải hương không chỉ mang tới giấc ngủ ngon mà còn có hiệu quả thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng và lo lắng. Đây là thức uống hỗ trợ giấc ngủ an toàn và phù hợp với nhiều đối tượng. Trong hoa cúc có chứa apigenin - một hợp chất chống oxy hóa và gây buồn ngủ. Apigenin tự gắn vào các thụ thể trong não, có tác dụng làm giảm lo lắng, tạo ra sự bình tĩnh, dẫn đến buồn ngủ. Ảnh minh họa Trà bồ công anh: Trà bồ công anh chứa hàm lượng flavonoid cao. Các hợp chất này hoạt động như chất chống oxy hóa giúp loại bỏ độc tố và hỗ trợ hệ thống miễn dịch chống lại nhiễm trùng. Ảnh minh họa Trà dâm bụt: một loại đồ uống giải khát được làm từ cánh hoa khô của hoa Hibiscus sabdariffa, được biết đến với hương vị thơm ngon và những lợi ích cho sức khỏe. Chứa chất chống oxy hóa như vitamin C và beta-carotene, nó hỗ trợ trung hòa các gốc tự do có thể gây viêm và bệnh tật. Ảnh minh họa Trà hoa lạc tiên: Theo Đông Y, danh mục các loại hoa làm trà tốt cho sức khỏe không thể không kể đến loại trà hoa lạc tiên. Loại trà này có vị ngọt, hơn đắng nhưng lại rất mát. Với công dụng là an thần, chữa chứng mất ngủ, nóng gan, suy nhược thần kinh, tim hồi hộp, đau nhức xương khớp, viêm da mủ… Ảnh minh họa Lưu ý khi uống trà: Khi thưởng thức các loại trà, bạn nên lưu ý một số điều có lợi cho sức khỏe như sau: Hạn chế lượng caffein: Do trà xanh, trà đen có chứa caffeine, nên hạn chế lượng trà tiêu thụ để tránh tác động của chất này như lo lắng, hưng phấn quá độ và mất ngủ. Uống trà hợp lý: Đối với trà hoa để tránh tích tụ vào cơ thể quá nhiều các chất trong trà và đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, bạn nên uống khoảng 1 - 2 ly/ngày và mỗi ly khoảng 100 - 200ml. Ảnh minh họa Thời gian thích hợp để uống trà: Thưởng thức trà trong hoặc sau bữa sáng và đầu giờ chiều là thời gian tốt nhất để uống trà. Tránh uống trà khi bụng đói, đặc biệt là với các loại trà xanh và trà đen, vì có thể gây kích thích dạ dày đang trống. Ảnh minh họa

