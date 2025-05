Nàng “TikToker triệu view” diện váy ren xuyên thấu khoe dáng trên biển

Xuất hiện trong bộ váy ren trắng xuyên thấu, Hoàng Kim Chi khoe trọn đường cong quyến rũ và làn da trắng mịn không tì vết. Chiếc váy được thiết kế trên nền vải ren hoa nổi 3D cao cấp, có phần cut-out hai bên hông táo bạo nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch nhờ phom dáng dài chạm gót và đường may tỉ mỉ. Phần cổ yếm giúp khoe khéo bờ vai trần nuột nà, trong khi phần thân váy ôm sát tôn trọn vóc dáng chuẩn chữ S. Chất liệu ren xuyên thấu được xử lý tinh tế, để lộ lớp lót màu nude bên trong, tạo hiệu ứng "mặc như không mặc" đầy cuốn hút nhưng không phô phang. Đặc biệt, phần tà váy mềm mại bay nhẹ trong gió biển càng làm tăng chất thơ và sự nữ tính trong tổng thể trang phục. Trang phục được phối cùng trang sức tối giản – chỉ một chiếc vòng tay kim loại bản to – vừa đủ để tạo điểm nhấn, nhưng không lấn át tinh thần tổng thể. Mái tóc búi nhẹ cùng lớp trang điểm trong suốt cũng giúp Hoàng Kim Chi giữ được vẻ đẹp thanh thoát, tự nhiên đúng chất “nàng thơ biển cả”. Trong từng khoảnh khắc, lúc tựa mình bên gốc dừa, lúc e ấp trên xích đu, Hoàng Kim Chi mang đến hình ảnh một nàng thơ mùa hè hiện đại: vừa ngọt ngào, vừa táo bạo, vừa gần gũi nhưng cũng rất cuốn hút. Xuất thân từ một hot Tikoker, Hoàng Kim Chi đã lấn sân vào các sân chơi nghệ thuật và tên tuổi ngày càng được nhiều người biết đến. Hiện tại, cô đang sở hữu kênh Tiktok với hơn 2.4 triệu lượt người theo dõi. Nội dung mà Hoàng Kim Chi chia sẻ là những video khoe cận cảnh nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào, mix&match và các tips làm đẹp. Hoàng Kim Chi từng từng đạt danh hiệu Á hậu 3 Miss Earth Vietnam; Cô cũng là gương mặt gây ấn tượng khi tham gia các show truyền hình thực tế. Trên mạng xã hội, Hoàng Kim Chi gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung, đôi mắt to tròn cùng làn da mịn màng. Thậm chí nhiều người còn gọi cô nàng là "vợ quốc dân" với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào.

