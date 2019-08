Tận mắt đại lộ “cây lộn ngược” nổi tiếng ở Châu Phi

6/8 loài baobab trên thế giới chỉ tồn tại và phát triển ở Madagascar, đảo quốc thuộc Ấn Độ Dương. Ảnh: Tripcentral. Điều này chỉ ra rằng Madagascar được xem là mảnh đất cội nguồn của loài cây baobab. Tới quốc gia này, check-in ở con đường nổi tiếng với hàng cây baobab là một trong những điều du khách khó lòng bỏ qua. Ảnh: Tripadvisor. Baobab cao khoảng 30 m với chu vi thân cây 25 m. " Cây lộn ngược" này nổi bật với những cành trơ trụi tựa như bộ rễ khổng lồ vươn lên bầu trời. Ảnh: Bucketlisters. Một truyền thuyết kể rằng, trước đây baobab được tạo ra với hình dáng vô cùng xinh đẹp, có hoa và lá xanh tươi. Do quá tự hào về vẻ đẹp của mình, chúng đi khoe khoang với rất nhiều loài cây khác. Để kiềm chế điều này, Chúa quyết định lộn ngược chúng xuống nhằm che giấu đi phần nào vẻ đẹp đó. Ảnh: Passionpassport. Con đường nổi tiếng này nằm phía tây Madagascar, trên một vùng đất rộng lớn với thảm thực vật phong phú và loài baobab linh thiêng sinh trưởng, phát triển trong sự bảo tồn của người dân. Ảnh: Anna.avuziak. Nếu bắt kịp thời cơ, đến đây vào lúc bình minh hay hoàng hôn, du khách sẽ phải trầm trồ trước vẻ đẹp phi thường của tự nhiên. Ảnh: Elenahappysoul. Bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều cây baobab to lớn, có tuổi thọ khoảng 800 năm mọc 2 bên đường. Con người trở thành loài vật tí hon, nhỏ bé khi đứng giữa thiên đường của cây baobab khổng lồ, cao đến hàng chục mét. Ảnh: Kristinarff. Hàng cây liên tiếp với những thế đứng độc đáo, sừng sững giữa trời, tạo nên phong cảnh kỳ vĩ, tuyệt đẹp. Ảnh: Maissydc. Cây baobab mang lại nhiều nguồn lợi cho con người. Lá, trái, hạt, vỏ đến rễ cây đều được con người dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Người dân thường lột vỏ cây lấy sợi bện dây thừng. Dù bị cắt vỏ, baobab vẫn không chết bởi khả năng tái tạo kỳ diệu của chúng. Trái baobab có thể được chế biến thành nhiều món ăn và thức uống. Lá cây có thể là nguyên liệu nấu ăn hay làm thuốc chữa những bệnh như tiêu chảy, sốt... Ảnh: Earthan intert. Baobab có mối quan hệ mật thiết với con người trong cuộc sống hàng ngày lẫn thế giới tâm linh. Loài cây bí ẩn này thường xuất hiện trong những truyền thuyết và thần thoại. Ở miền Bắc Namibia, baobab được xem là loài cây giúp môi trường trong lành. Tương truyền, những ai gây ô nhiễm cho các vùng đất xung quanh thì sẽ bị nhốt trong thân cây to lớn. Ở Bostwana (quốc gia thuộc khu vực Nam Phi), những cư dân sống trong rừng tin rằng, hoa của cây baobab là nơi trú ẩn của các linh hồn. Người hái hoa sẽ bị sư tử ăn thịt. Ảnh: Dailytravel.earth.Đại lộ baobab là một trong những kỳ quan của Madagascar với tiềm năng mang lại thu nhập và việc làm cho người dân địa phương. Tuy nhiên, trước hiểm họa của biến đổi khí hậu cùng với hành động phá rừng làm nương rẫy của người dân, baobab đang giảm dần về số lượng. Những biện pháp bảo vệ môi trường đang ngày càng trở nên cấp bách. Ảnh: Momophile. *) Title do Kiến Thức biên tập lại Mời độc giả xem thêm video về những con đường tuyệt đẹp trên thế giới (Nguồn: VTC Now)

6/8 loài baobab trên thế giới chỉ tồn tại và phát triển ở Madagascar, đảo quốc thuộc Ấn Độ Dương. Ảnh: Tripcentral. Điều này chỉ ra rằng Madagascar được xem là mảnh đất cội nguồn của loài cây baobab. Tới quốc gia này, check-in ở con đường nổi tiếng với hàng cây baobab là một trong những điều du khách khó lòng bỏ qua. Ảnh: Tripadvisor. Baobab cao khoảng 30 m với chu vi thân cây 25 m. " Cây lộn ngược" này nổi bật với những cành trơ trụi tựa như bộ rễ khổng lồ vươn lên bầu trời. Ảnh: Bucketlisters. Một truyền thuyết kể rằng, trước đây baobab được tạo ra với hình dáng vô cùng xinh đẹp, có hoa và lá xanh tươi. Do quá tự hào về vẻ đẹp của mình, chúng đi khoe khoang với rất nhiều loài cây khác. Để kiềm chế điều này, Chúa quyết định lộn ngược chúng xuống nhằm che giấu đi phần nào vẻ đẹp đó. Ảnh: Passionpassport. Con đường nổi tiếng này nằm phía tây Madagascar, trên một vùng đất rộng lớn với thảm thực vật phong phú và loài baobab linh thiêng sinh trưởng, phát triển trong sự bảo tồn của người dân. Ảnh: Anna.avuziak. Nếu bắt kịp thời cơ, đến đây vào lúc bình minh hay hoàng hôn, du khách sẽ phải trầm trồ trước vẻ đẹp phi thường của tự nhiên. Ảnh: Elenahappysoul. Bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều cây baobab to lớn, có tuổi thọ khoảng 800 năm mọc 2 bên đường. Con người trở thành loài vật tí hon, nhỏ bé khi đứng giữa thiên đường của cây baobab khổng lồ, cao đến hàng chục mét. Ảnh: Kristinarff. Hàng cây liên tiếp với những thế đứng độc đáo, sừng sững giữa trời, tạo nên phong cảnh kỳ vĩ, tuyệt đẹp. Ảnh: Maissydc. Cây baobab mang lại nhiều nguồn lợi cho con người. Lá, trái, hạt, vỏ đến rễ cây đều được con người dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Người dân thường lột vỏ cây lấy sợi bện dây thừng. Dù bị cắt vỏ, baobab vẫn không chết bởi khả năng tái tạo kỳ diệu của chúng. Trái baobab có thể được chế biến thành nhiều món ăn và thức uống. Lá cây có thể là nguyên liệu nấu ăn hay làm thuốc chữa những bệnh như tiêu chảy, sốt... Ảnh: Earthan intert. Baobab có mối quan hệ mật thiết với con người trong cuộc sống hàng ngày lẫn thế giới tâm linh. Loài cây bí ẩn này thường xuất hiện trong những truyền thuyết và thần thoại. Ở miền Bắc Namibia, baobab được xem là loài cây giúp môi trường trong lành. Tương truyền, những ai gây ô nhiễm cho các vùng đất xung quanh thì sẽ bị nhốt trong thân cây to lớn. Ở Bostwana (quốc gia thuộc khu vực Nam Phi), những cư dân sống trong rừng tin rằng, hoa của cây baobab là nơi trú ẩn của các linh hồn. Người hái hoa sẽ bị sư tử ăn thịt. Ảnh: Dailytravel.earth. Đại lộ baobab là một trong những kỳ quan của Madagascar với tiềm năng mang lại thu nhập và việc làm cho người dân địa phương. Tuy nhiên, trước hiểm họa của biến đổi khí hậu cùng với hành động phá rừng làm nương rẫy của người dân, baobab đang giảm dần về số lượng. Những biện pháp bảo vệ môi trường đang ngày càng trở nên cấp bách. Ảnh: Momophile. *) Title do Kiến Thức biên tập lại Mời độc giả xem thêm video về những con đường tuyệt đẹp trên thế giới (Nguồn: VTC Now)