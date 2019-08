Ngẩn ngơ nhan sắc mỹ nhân đẹp nhất Ấn Độ mọi thời đại

Theo Wonders List, Madhuri Dixit là mỹ nhân đẹp nhất mọi thời đại ở Ấn Độ. Cô là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và được trả lương cao nhất vào cuối thập niên 1980, 1990 và đầu những năm 2000. Ảnh: Wikipedia. Cô đã tham gia rất nhiều bộ phim và trong sự nghiệp diễn xuất của mình, nữ diễn viên Dixit đã nhận được rất nhiều giải thưởng. Ảnh: DI. Diễn viên Madhuri Dixit sinh ngày 15/5/1967 tại Mumbai, Ấn Độ, trong gia đình có 4 anh chị em. Từ năm 3 tuổi, cô đã rất thích khiêu vũ và đã được vũ công Kathak đào tạo chuyên nghiệp trong 8 năm. Ảnh: IT. Sau này, với mong muốn trở thành một nhà vi sinh vật học, Dixit đã đăng ký vào trường Sathaye ở Vile Parle, Mumbai. Tuy nhiên, 6 tháng sau khi vào trường, cô quyết định từ bỏ việc học và dành toàn bộ thời gian để theo đuổi sự nghiệp phim ảnh. Ảnh: IT. Năm 1999, Dixit kết hôn với Tiến sĩ Shriram Nene, một bác sĩ phẫu thuật tim mạch đến từ Los Angeles, California (Mỹ). Ảnh: HI. Dù hiện tại đã có hai con trai nhưng nữ diễn viên Nene trông vẫn rất quyến rũ, luôn thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh: PI. Theo Wonders List, nữ diễn viên Dixit đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng những người phụ nữ đẹp nhất mọi thời đại. Ảnh: NDTV. Vẻ đẹp của nữ diễn viên Dixit được coi là biểu tượng nhan sắc của đất nước Ấn Độ. Ảnh: CI. Tài năng và nhan sắc của nữ diễn viên Madhuri Dixit được nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: DM. Mời độc giả xem thêm video: Người phụ nữ thấp nhất thế giới "tỏa sáng" ở New York (Nguồn: VTC14)

Theo Wonders List, Madhuri Dixit là mỹ nhân đẹp nhất mọi thời đại ở Ấn Độ. Cô là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và được trả lương cao nhất vào cuối thập niên 1980, 1990 và đầu những năm 2000. Ảnh: Wikipedia. Cô đã tham gia rất nhiều bộ phim và trong sự nghiệp diễn xuất của mình, nữ diễn viên Dixit đã nhận được rất nhiều giải thưởng. Ảnh: DI. Diễn viên Madhuri Dixit sinh ngày 15/5/1967 tại Mumbai, Ấn Độ, trong gia đình có 4 anh chị em. Từ năm 3 tuổi, cô đã rất thích khiêu vũ và đã được vũ công Kathak đào tạo chuyên nghiệp trong 8 năm. Ảnh: IT. Sau này, với mong muốn trở thành một nhà vi sinh vật học, Dixit đã đăng ký vào trường Sathaye ở Vile Parle, Mumbai. Tuy nhiên, 6 tháng sau khi vào trường, cô quyết định từ bỏ việc học và dành toàn bộ thời gian để theo đuổi sự nghiệp phim ảnh. Ảnh: IT. Năm 1999, Dixit kết hôn với Tiến sĩ Shriram Nene, một bác sĩ phẫu thuật tim mạch đến từ Los Angeles, California (Mỹ). Ảnh: HI. Dù hiện tại đã có hai con trai nhưng nữ diễn viên Nene trông vẫn rất quyến rũ, luôn thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh: PI. Theo Wonders List, nữ diễn viên Dixit đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng những người phụ nữ đẹp nhất mọi thời đại. Ảnh: NDTV. Vẻ đẹp của nữ diễn viên Dixit được coi là biểu tượng nhan sắc của đất nước Ấn Độ . Ảnh: CI. Tài năng và nhan sắc của nữ diễn viên Madhuri Dixit được nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: DM. Mời độc giả xem thêm video: Người phụ nữ thấp nhất thế giới "tỏa sáng" ở New York (Nguồn: VTC14)