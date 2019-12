Ngắm vẻ đẹp nữ cảnh sát giao thông quyến rũ nhất Mexico

Theo The Chive, nữ cảnh sát giao thông Cristina Nevára Meza đến từ Culiacan, Mexico, trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội khi những bức ảnh chụp cô làm nhiệm vụ trên đường phố được lan truyền nhanh chóng trên mạng hồi năm 2017. (Nguồn ảnh: Facebook/The Chive) Được biết, những bức ảnh về nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp Meza do một người đi đường vô tình chụp được và đăng tải lên Facebook. Loạt ảnh sau đó được hàng nghìn lượt chia sẻ. Trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Mҽxіcо trước đây, Meza cho biết cô làm việc cho cơ quan giao thông thành phố và đã có bạn trai. Nữ cảnh sát Mexico khẳng định rằng thân hình quyến rũ của cô là tự nhiên, không phải do tiêm silicon vào cơ thể hay phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí, có người đi đường còn gọi cô Meza là "nữ thần". Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại cho rằng sự xuất hiện của nữ cảnh sát giao thông quyến rũ này sẽ gây "rắc rối" cho các tài xế trên đường bởi họ có thể mất tập trung khi lái xe. Theo The Chive, lái xe mất tập trung là một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn. Cô Cristina Nevára Meza chụp ảnh với các đồng nghiệp. Mời độc giả xem thêm video: Những nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp ở Triều Tiên (Nguồn: VTC14)

Theo The Chive, nữ cảnh sát giao thông Cristina Nevára Meza đến từ Culiacan, Mexico, trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội khi những bức ảnh chụp cô làm nhiệm vụ trên đường phố được lan truyền nhanh chóng trên mạng hồi năm 2017. (Nguồn ảnh: Facebook/The Chive) Được biết, những bức ảnh về nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp Meza do một người đi đường vô tình chụp được và đăng tải lên Facebook. Loạt ảnh sau đó được hàng nghìn lượt chia sẻ. Trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Mҽxіcо trước đây, Meza cho biết cô làm việc cho cơ quan giao thông thành phố và đã có bạn trai. Nữ cảnh sát Mexico khẳng định rằng thân hình quyến rũ của cô là tự nhiên, không phải do tiêm silicon vào cơ thể hay phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí, có người đi đường còn gọi cô Meza là "nữ thần". Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại cho rằng sự xuất hiện của nữ cảnh sát giao thông quyến rũ này sẽ gây "rắc rối" cho các tài xế trên đường bởi họ có thể mất tập trung khi lái xe. Theo The Chive, lái xe mất tập trung là một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn. Cô Cristina Nevára Meza chụp ảnh với các đồng nghiệp. Mời độc giả xem thêm video: Những nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp ở Triều Tiên (Nguồn: VTC14)