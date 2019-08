Kinh ngạc những khoảnh khắc lạ lùng trong lịch sử

Tháp Telefontornet ở Stockholm kết nối hơn 5.000 đường dây điện thoại trong thành phố được chụp vào năm 1890. Đây là một trong những khoảnh khắc lạ lùng trong lịch sử được ghi lại. Bức ảnh năm 1945 ghi lại cảnh một chú voi được sử dụng để vận chuyển các bộ phận của một máy bay Mỹ. Lính Anh đứng cạnh những quả bom phá tăng được sử dụng để tiêu diệt xe tăng Goliath của Đức. Những vũ khí này sẽ di chuyển xuống bên dưới những chiếc xe tăng rồi sau đó phát nổ. Lính Đức tạo dáng chụp ảnh cùng một chú chó năm 1940. 4 người cưỡi ngựa đi trên đường phố Amsterdam trong ngày "hạn chế sử dụng motor", khi mà những chiếc ô tô bị cấm sử dụng do cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973. Một chú voi đang bước xuống từ một toa tàu năm 1963. Một chú chó đứng canh gác ngoài cửa trong thời kỳ diễn ra chiến dịch Blitz - cuộc oanh tạc nước Anh của phát xít Đức. Một người phụ nữ đang lái chiếc scooter điện năm 1916. Patricia O’Keefe - một nữ vận động viên thể hình nặng gần 30kg đang cõng một người đàn ông nặng hơn 90kg trên lưng năm 1940. Những người lính sử dụng mặt nạ phòng độc để không bị chảy nước mắt khi gọt hành năm 1941. Bác sĩ Moody Jacobs đang kiểm tra vết bầm tím lên trên cơ thể một bệnh nhân tên là Ann Hodges. Người này cũng là người duy nhất trong lịch sử bị một thiên thạch rơi trúng. Những người cao bồi đang kiểm tra bốt của họ sau hành trình dài 12.874 km. Một cậu bé đứng cạnh một con lợn rừng đã được buộc dây cương vào những năm 1930. Nhà khảo cổ người Anh Howard Carter và Bá tước Carnarvon đứng ở cửa hầm mộ pharaoh Tutankhamun tại Ai Cập năm 1922. Những công nhân này đang ăn trưa trên đỉnh tòa nhà RCA cao 70 tầng ở Trung tâm Rockefeller, thành phố New York, Mỹ năm 1932. *) Title do Kiến Thức biên tập lại

