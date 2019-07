Loạt khoảnh khắc ấm áp trong cuộc sống khiến bạn yêu đời hơn

Người đàn ông này đã dũng cảm đấu tranh với căn bệnh ung thư để chứng kiến những đứa con chào đời và anh đã làm được. Đây là một trong những bức ảnh xúc động ghi lại khoảnh khắc ấm áp trong cuộc sống. "Cha tôi từng là một người vô gia cư và thất nghiệp trong những năm về trước. Gần đây, ông đã nhận được một công việc ở bệnh viện và giờ thì ông có thể mua được một căn hộ. Trong ảnh là cha tôi trong bộ đồng phục mới của ông. Mọi điều rồi sẽ trở nên tốt đẹp". Một sinh viên đã cố gắng ngăn một trong những kẻ xả súng tấn công trường học và giúp những người bạn cùng lớp của cậu sống sót. Họ đã mang bức ảnh của cậu tới tham dự lễ tốt nghiệp cùng. "Tôi vô cùng biết ơn những tình nguyện viên này bởi họ đã giúp ước mơ của bà tôi trở thành hiện thực". Một nhiếp ảnh gia đã thấy một chú vịt trời bị mắc kẹt trong tấm lưới câu cá nên đã mang chú vịt này về chăm sóc và sau đó trả tự do cho nó. "Tôi đang giúp làm sạch khu vực sông Ohio. Chúng tôi đã thu gom được hơn 18 tấn rác chỉ trong 1 tuần". Sau một vụ tai nạn máy bay, vận động viên điền kinh Betty Robinson đã bị hôn mê trong 7 tuần. Tuy nhiên, sau đó cô đã giành 2 năm để học đi trở lại. 5 năm sau, nữ vận động viên này đã giành được huy chương vàng trong Thế vận hội. Bố mẹ tôi năm 1955. Khoảnh khắc này được chụp ở nhà của mẹ tôi trước buổi hẹn hò đầu tiên của họ. Bố mẹ tôi đã cưới và bên nhau 60 năm rồi". Người quản lý Vườn quốc gia Congo đang ôm một chú gorilla. Cậu bé 12 tuổi này đã làm những chiếc nơ cho các chú chó vô chủ để chúng trông đáng yêu hơn và sẽ sớm được nhận nuôi. Tuổi tác không phải là lý do để con người bớt trân trọng và yêu quý bản thân mình. *) Title do Kiến Thức biên tập lại

