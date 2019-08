Kinh ngạc "ngôi làng" mọc trên nóc trung tâm mua sắm Jakarta

Theo Jakarta Post, khu dân cư đang gây sốt trong cộng đồng mạng Indonesia và các nước láng giềng là Cosmo Park, tổ hợp nhà ở được xây ngay trên nóc của trung tâm thương mại đa năng Thamrin City, nằm ngay giữa trung tâm thủ đô Jakarta. Cosmo Park được chia làm 5 khu nhà, đánh thứ tự từ A đến F, với các căn hộ được xây 2 lầu. Ảnh: Tempo.co. Dẫn thông tin của trung tâm thương mại Thamrin City, trang tin Kampos cho biết Cosmo Park nằm trên tầng 10 của tòa nhà. Chỉ những ai có thẻ ra vào của Cosmo Tower mới được đi lên "ngôi làng" cao tầng này. Khu dân cư được xây dựng với đầy đủ nhà cửa, đường sá, công viên, sân tennis và cả hồ bơi cộng đồng. Ảnh: Tempo.co. Kiểu thiết kế "ngôi làng" trên tầng thượng này không chỉ dừng lại ở Cosmo Park. Những nhà thầu xây dựng trung tâm thương mại Mall of Indonesia ở phía bắc Jakarta cũng cho làm khu dân cư mang tên The Villas với kiểu thiết kế tương tự, dù không có nhiều tiện ích như tại Cosmo Park. Ảnh: Posma.agenproperti. Trang Guardian ví von Cosmo Park là "ngôi làng trên trời", như cả một thế giới cách biệt với siêu đô thị ồn ào tấp nập bên dưới. Những hình ảnh bình lặng trong khu dân cư có thể khiến nhiều người nhầm nghĩ đây là một vùng ngoại ô Jakarta, chứ không phải nằm ngay giữa trung tâm thủ đô Indonesia. Ảnh: Wowkeren. Cosmo Park được xây từ 10 năm trước, nhưng không được nhiều người bên ngoài thủ đô Jakarta biết mãi đến tháng 6 vừa qua. Những hình ảnh chụp bằng thiết bị bay không người lái (drone) đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, khiến người dùng mạng tại khu vực và quốc tế bất ngờ trước thiết kế độc đáo này. Ảnh: Kumparan. Khoảng giữa tháng 6, tài khoản Shahrirbahar1 chia sẻ trên Twitter hình ảnh khu dân cư kỳ lạ ngay giữa thủ đô Indonesia và đặt câu hỏi: "Chào buổi sáng Jakarta. Ai lại nghĩ đến việc phát triển khu nhà ở trên nóc một tòa nhà khác vậy". Hình ảnh và đăng tải này có đến 27.000 lượt chia sẻ và bàn tán. Một số tỏ ra thích thú, nhiều người lại lo ngại quy hoạch đô thị ở Jakarta có vấn đề nghiêm trọng. Có ý kiến cảnh báo kiến trúc này sẽ gây thảm họa nếu động đất xảy ra. Ảnh: Shahrir Bahar. Trung tâm Jakata có dân số gần 10 triệu người. Toàn khu vực Jakarata và ngoại ô là nơi sinh sống của gần 30 triệu dân. Thủ đô của Indonesia đang gặp tình trạng quá tải nghiêm trọng, nảy sinh nhiều vấn đề về lương thực, giao thông, ô nhiễm. Có nhiều chuyên gia cảnh báo nền đất của thủ đô đang lún dần dưới sức nặng của rừng bê tông. Giữa những xô bồ đó, Cosmo Park trở thành một "ngoại ô đóng hộp" ngay ở trung tâm thành phố. Ảnh: Jakatar Post. Nhiều người dân tai Cosmo Park yêu thích cuộc sống trong khu dân cư này vì cảm giác gần như ở nhà mặt đất chứ không phải trong những căn hộ chật hẹp. Người dân vừa có không gian ngoài trời nhiều hơn, nhà cửa cũng không quá san sát như các căn hộ nên đảm bảo được cảm giác riêng tư. Ảnh: Muhammad Fadli. Khu phức hợp được thiết kế đường dốc để người dân Cosmo Park lái ôtô xuống mặt đất hoặc mang lên cất trên tầng thượng. Tòa nhà còn thiết kế rào sắt bao quanh khuôn viên khu dân cư để tránh những sự cố té ngã hoặc vô tình đâm xe đến bờ tường. Phía sau lớp hàng rào bảo vệ là những tòa nhà chọc trời và "rừng bê tông" nhà cửa tại Jakarta. Ảnh: Muhammad Fadli. "Đây là một ốc đảo đáng yêu", Fazila Kapasi, chia sẻ một cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống bình yên bên trong khu dân cư độc đáo. Fazila cùng chồng đến từ Mumbai. Khi chuyển đến Jakarta, họ chọn mua nhà ngay tại Cosmo Park chủ yếu vì lo ngại tình trạng ngập lụt ở thủ đô. Họ sống tại khu dân cư được 6 năm và có một đứa con trai nay đã 4 tuổi. Fazila cho biết cuộc sống ở đây không xa cách như ở những căn hộ truyền thống. Ảnh: Muhammad Fadli. Cả hai khu dân cư độc đáo Cosmo Park và The Villas đều được thiết kế và xây dựng bởi tập đoàn Agung Podomoro, được cơ quan quản lý đô thị Jakarta chấp thuận. Ảnh: Muhammad Fadli. *) Title do Kiến Thức biên tập lại Mời độc giả xem thêm video: Tới thăm ngôi làng ở "tận cùng Trái đất" (Nguồn: VTC14)

