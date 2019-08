Khốn khổ cuộc sống người dân Kashmir giữa căng thẳng Ấn Độ-Pakistan

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan bùng phát tại khu vực Kashmir, sau khi sau khi Hạ viện Ấn Độ hôm 6/8 thông qua dự luật hủy bỏ quy chế tự trị đối với vùng đất Kashmir hiện do New Delhi kiểm soát. (Nguồn ảnh: Reuters) Biểu tình bùng phát cùng với các vụ đấu súng giữa binh sĩ Ấn Độ-Pakistan qua đường Ranh giới kiểm soát (LoC) ở Kashmir những ngày qua đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân trong khu vực này. Người dân đi qua con đường ngổn ngang gạch đá ở Srinagar, thủ phủ vùng Kashmir, ngày 14/8. Jameela, mẹ của Irfan Ahmad Hurra, bật khóc sau khi con của cô bị bắt giữ ở Pulwana, phía nam Srinagar, ngày 13/8. Hai bé trai Kashmir đạp xe trên con đường vắng vẻ ở Srinagar trong thời gian Kashmir bị áp đặt lệnh giới nghiêm ngày 14/8. Cô Fareeda ngồi buồn rầu trong nhà ở Pulwama, phía nam Srinagar, hôm 13/8. Được biết, chồng của cô cũng bị bắt giữ trong một cuộc trấn áp trước đó ở vùng Kashmir. Người đàn ông Kashmir nhìn ra ngoài cửa sổ ở Srinagar hôm 14/8. Một số người ngồi chờ trước lễ cầu nguyện Eid-al-Adha ở Srinagar hôm 12/8. Những người thợ làm bánh chờ khách mua hàng ở Srinagar. Người phụ nữ Kashmir giặt đồ trong thời gian nơi này bị áp đặt lệnh giới nghiêm. Người dân Kashmir dựng chướng ngại vật trên đường để ngăn lực lượng an ninh phong tỏa khu vực xung quanh một nhà thờ Hồi giáo trước lễ cầu nguyện Eid-al-Adha ở Srinagar hôm 12/8. Một vài người biểu tình ném đá về phía lực lượng an ninh Ấn Độ ở Srinagar hôm 10/8. Một phụ nữ Kashmir chia sẻ về cuộc sống ở Srinagar khi nơi này bị áp đặt lệnh giới nghiêm. Mời độc giả xem thêm video về vụ doanh trại quân đội Ấn Độ ở Kashmir bị tấn công (Nguồn: VTC14)

